Créditos Tob’anik: Q78 millones están todavía disponibles para préstamos al agro

Según Maritza Canek, gerente de Banca Social del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), al cierre de diciembre de 2025 se había comprometido el 84% de los recursos del programa de créditos Tob’anik. Durante este año, se otorgaron 737 créditos, de los cuales 422 son pequeños productores y 313 son medianos agricultores en café, maíz, papa y otros productos agrícolas. Se atendieron a 564 hombres y 171 mujeres, lo que representa un 23 % de participación femenina.

“Por rangos de edad, entre 31 y 45 años tenemos 311 productores; entre 18 y 30 años, 115; entre 45 y 60 años, 243; y mayores de 60 años, 65 productores. Esto demuestra que el programa está llegando a distintos segmentos del sector agrícola”, comentó Canek.

El programa de créditos Tob’anik es una iniciativa de financiamiento dirigida a pequeños y medianos agricultores guatemaltecos, con un fondo total de Q500 millones. Fue creado a partir del Decreto 17-2024 y es administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Los pequeños agricultores pueden acceder a créditos que van de Q3 mil a Q150 mil, mientras que los medianos pueden optar hasta por Q300 mil, con una tasa de interés máxima de 13.5% anual.

Este es un extracto de la conversación que tuvo con Prensa Libre.

¿Cómo cerró el programa de créditos Tob’anik en 2025?

Considero que fue un año exitoso y de mucho aprendizaje. Nos permitió construir una plataforma crediticia para pequeños y medianos agricultores que, sin duda, en este nuevo año dará mayores resultados de los que ya obtuvimos.

¿Qué resultados concretos puede compartirnos al cierre de 2025? ¿Cuántos créditos Tobanik se otorgaron?

Empezamos a colocar los fondos Tobanik en mayo de 2025. Esto implicó un trabajo intensivo de identificación de cooperativas de ahorro y crédito con experiencia en crédito agrícola y dispuestas a ejecutar estos recursos.

En apenas cuatro o cinco meses logramos comprometer el 84 % de los recursos del programa Tobanik. El fondo es de 500 millones de quetzales y, al cierre de diciembre, teníamos comprometidos Q421 millones 950 mil a través de 10 cooperativas de ahorro y crédito. Al cierre de diciembre, los fondos frescos disponibles del Tobanik ascienden aproximadamente a 78 millones de quetzales.

¿Cuál ha sido el avance en el desembolso de los fondos aprobados?

Hasta diciembre habíamos desembolsado a las 10 cooperativas un total de Q149 millones 450 mil. A su vez, las cooperativas han atendido a 737 pequeños y medianos agricultores, con créditos que suman alrededor de Q80 millones.

¿En qué sectores agrícolas se concentran principalmente estos créditos?

Existe una variedad muy amplia de cultivos atendidos. Tenemos créditos en café, maíz, papa y otros productos agrícolas.

De acuerdo con nuestros registros, se ha apoyado a productores de aguacate, ajo, ajonjolí, arveja china, banano, brócoli, cacao, café, caña de azúcar, chile pimiento, cebolla, frijol, fresa, ejote, durazno, coliflor, tomate y zanahoria, entre otros.

¿Cuáles son los cultivos predominante dentro del programa?

El cultivo predominante es el café. Actualmente se ha atendido a 448 productores de café. En segundo lugar está el maíz blanco, con 261 productores, seguido del maíz amarillo, con 139 productores. También se han otorgado créditos a 70 productores de zanahoria, 92 de tomate, 50 de papa, 23 de ejote, 23 de cebolla, 21 de brócoli y 19 de arveja, entre otros cultivos en menor cuantía.

¿En qué regiones o departamentos del país se han concentrado los créditos Tobanik?

Los créditos se han distribuido en gran parte del país a través de las 10 cooperativas participantes. Tenemos presencia en Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Guatemala, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén.

¿Qué criterios utiliza el CHN para incorporar nuevas cooperativas al programa?

Las cooperativas deben tener al menos cinco años de operación y un mínimo de dos años de experiencia en la administración de créditos agrícolas. Además, deben contar con una cartera activa en crédito agrícola y cumplir con otros indicadores financieros establecidos en la normativa.

¿Qué impacto han tenido estos créditos en términos sociales y productivos?

De los 737 productores atendidos, 422 son pequeños productores y 313 son medianos agricultores. En cuanto a género, hemos atendido a 564 hombres y 171 mujeres, lo que representa un 23% de participación femenina.

También se ha atendido a productores de comunidades indígenas, incluyendo hablantes de quiché, kaqchikel y mam, además de población hispanohablante.

Por rangos de edad, entre 31 y 45 años tenemos 311 productores; entre 18 y 30 años, 115; entre 45 y 60 años, 243; y mayores de 60 años, 65 productores. Esto demuestra que el programa está llegando a distintos segmentos del sector agrícola.

¿Cuáles son las proyecciones del CHN para los créditos Tobanik en 2026?

En primer lugar, nos estamos enfocando en acompañar a las cooperativas para que coloquen los fondos que ya tienen aprobados. Esto incluye capacitaciones y fortalecimiento de los equipos comerciales en análisis y colocación de créditos agrícolas.

Además, estamos identificando cooperativas potenciales para colocar los Q78 millones que aún están disponibles, con un enfoque geográfico. Buscamos ampliar la cobertura hacia departamentos como San Marcos, Izabal, Zacapa y Chiquimula, con el objetivo de que el fondo tenga una distribución más equitativa en todo el país.