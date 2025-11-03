Créditos Tob’anik: Estas 10 cooperativas pueden prestar dinero a pequeños y medianos productores

Actualmente, el crédito Tob’anik puede obtenerse a través de 10 cooperativas ubicadas en distintas regiones del país.

El programa Tob’anik dispone de Q500 millones del Fondo de Crédito para Pequeños y Medianos Productores Agrícolas, creado mediante el Decreto 17-2024, y es administrado por el CHN. Los préstamos van desde Q3 mil hasta Q150 mil para pequeños productores, y hasta Q300 mil para medianos.

Estas cooperativas ofrecen cobertura nacional, con excepción de Izabal y Zacapa. Canek explicó que se encuentran en proceso de identificar cooperativas en esas áreas.

Las 10 cooperativas

Para acceder a estas cooperativas, es necesario ingresar al sitio oficial de Créditos Tob’anik, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), y hacer clic en el botón Consultar aquí, ubicado bajo el título “Consultar aquí las cooperativas autorizadas”.

Ese enlace conduce a una nueva página en la que se detallan las cooperativas autorizadas para otorgar créditos del programa. La solicitud en cada institución puede realizarse de la siguiente manera:

1. Cooperativa de Ahorro y Crédito La Internacional (Intercop)

Esta cooperativa cuenta con una asignación de Q70 millones para otorgar créditos a agricultores. Su agencia central está ubicada en Sololá, y también tiene sedes en Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito .

. Aparecerá una ventana en blanco al entrar a la página oficial. A la derecha, se desplegará una ventana emergente con el mensaje: Haz clic y solicita un crédito para alcanzar tus metas; seleccionar.

Completar los datos solicitados y, en el campo “Tipo de crédito”, seleccionar agrícola .

. Enviar la solicitud.

2. Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Parroquial Guadalupana

Esta institución tiene asignados Q70 millones y su agencia central se encuentra en la Ciudad de Guatemala. También posee sedes en el área metropolitana de Guatemala, Mixco, San Cristóbal, San Miguel Petapa, Villa Nueva, San Lucas Sacatepéquez, Chimaltenango y Huehuetenango.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito .

. Seleccionar Guadalupana en Línea , en la esquina superior derecha dentro de la página oficial.

, en la esquina superior derecha dentro de la página oficial. Ingresar los datos de su cuenta. En caso de no tener una, debe gestionarse de forma presencial con un depósito inicial de Q200, presentar DPI y recibo de energía eléctrica.

Una vez abierta la cuenta, podrá solicitar el crédito deseado.

3. Cooperativa Santa María Asunción R.L. (Coopsama)

Esta cooperativa dispone de Q35 millones para otorgar créditos a pequeños y medianos productores agrícolas. Su sede central está ubicada en Tactic, Alta Verapaz, y tiene cobertura en Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz, Purulhá, Chisec, Ixcán (Playa Grande), San Pedro Carchá y Sayaxché, Petén.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito . Esto dirigirá al sitio oficial de la cooperativa.

. Esto dirigirá al sitio oficial de la cooperativa. Seleccionar la opción Créditos dentro de la página web.

dentro de la página web. En la sección Nuestros Créditos, elegir la opción Agricultura .

. Hacer clic en Solicitar crédito .

. Indicar el monto y el plazo deseado.

Completar la información requerida y enviar la solicitud.

Un mensaje llegará al número telefónico proporcionado, indicando que un asesor de créditos se pondrá en contacto.

4. Cooperativa Cosami

Cuenta con una asignación de Q70 millones y su agencia central se ubica en Totonicapán. También tiene presencia en Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá y Guatemala.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito , que redirigirá al sitio web de la cooperativa.

, que redirigirá al sitio web de la cooperativa. Dentro del sitio, seleccionar la opción Préstamos .

. Luego, hacer clic en Solicita tu crédito dentro de esa sección.

dentro de esa sección. Esto llevará a la opción Preanálisis , la cual debe completarse como paso previo para acceder al crédito deseado.

, la cual debe completarse como paso previo para acceder al crédito deseado. Llenar la información solicitada.

5. Cooperativa El Bienestar

Cuenta con una asignación de Q15 millones para otorgar créditos Tob’anik. Su agencia central está ubicada en Quetzaltenango, y también se pueden solicitar créditos en Mazatenango y Retalhuleu.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito , que redirige al sitio web de la cooperativa.

, que redirige al sitio web de la cooperativa. Acceder a la sección Productos y servicios , y seleccionar la opción Créditos .

, y seleccionar la opción . Desplazarse hasta encontrar la opción Iniciar solicitud .

. Completar los datos requeridos, seleccionar la opción Crédito agrícola y comenzar el proceso.

6. Cooperativa Buenabaj

Esta cooperativa tiene asignados Q15 millones para la entrega de créditos. Su sede central se encuentra en Totonicapán, y los créditos están disponibles para personas que residen en la costa sur del país.

Pasos para solicitar el crédito:

Comunicarse al número telefónico publicado en el sitio de Facebook, ya que el trámite se realiza únicamente de manera presencial, en las zonas donde la cooperativa tiene cobertura.

7. Cooperativa de Ahorro y Crédito Sija

Su agencia central está ubicada en Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, y cuenta con Q950 mil para la entrega de créditos.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito , que dirige a la página oficial de la cooperativa en Facebook.

, que dirige a la página oficial de la cooperativa en Facebook. Allí se indica que las solicitudes de crédito para pequeños y medianos productores agrícolas deben realizarse por vía telefónica.

Llamar a los números disponibles en la página y seguir las instrucciones proporcionadas.

8. Cooperativa El Progreso Occidente

Cuenta con una asignación de Q6 millones, y su agencia central está ubicada en Totonicapán. También tiene cobertura en Quetzaltenango y Sololá.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito , que redirige al sitio oficial de la cooperativa.

, que redirige al sitio oficial de la cooperativa. Dentro del sitio, seleccionar la opción Inicio .

. Desplazarse hasta encontrar el apartado Préstamos y hacer clic en Ver más .

y hacer clic en . En la nueva ventana se mostrarán los requisitos para acceder al crédito, así como un número telefónico para iniciar el proceso de solicitud.

9. Cooperativa Yaman Kutx

Esta cooperativa tiene asignados Q70 millones y su sede central se ubica en Jacaltenango, Huehuetenango. Además, opera con varias agencias en el departamento de Huehuetenango.

Pasos para solicitar el crédito:

Hacer clic en el botón Solicita tu crédito , que redirige al sitio web de la cooperativa.

, que redirige al sitio web de la cooperativa. En la página oficial, seleccionar la opción Créditos y luego el apartado Agrícola .

y luego el apartado . Allí se desplegarán los requisitos y beneficios del crédito, junto con el formulario para realizar la solicitud.

10. Cooperativa Tonantel

Cuenta con una asignación total de Q70 millones destinada a pequeños y medianos productores. Su sede central se encuentra en Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa. No obstante, En el sitio web de esta cooperativa no se detalla el procedimiento para solicitar el crédito Tob’anik.