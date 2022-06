“Esto es un caos”: Corte de energía afecta operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, informó que hace alrededor de una hora no hay energía eléctrica en el Aeropuerto.

Añadió que no avisaron que hubiera o no una interrupción programada en el servicio.

Indicó que varios vuelos y líneas se ven afectados por la situación y que las autoridades correspondientes aún no responden por lo que sucede.

Rodas dijo que no hay respuesta de las autoridades de la Terminal Aérea ni de las autoridades de Aeronáutica Civil para saber qué se va a hacer.

“Las aerolíneas están sufriendo, no hay muelles, no han bandas de equipaje por la falta de energía, no hay como atender electrónicamente las reservas para poder abordar a los pasajeros, están luchando manualmente”, señaló.

Indicó que esto afectará con vuelos atrasados o pasajeros que no van a lograr abordar. “Esto es un caos, ya estamos cansados realmente como industria porque las plantas eléctricas no volvieron a funcionar”.

“No hay comunicación de parte de la autoridad y eso es lo que nos molesta, por lo menos si ellos dieran la cara, e informaran, las líneas aéreas a cancelan vuelos o miran qué hacen, pero no hay información”, expresó.

Agregó que es un fin de semana cuando los vuelos están más llenos y que esto suceda “es terrible, esto va causar un impacto”.

El apagón comenzó como a las 6.15 horas y según Rodas, hay unos cuatro o cinco vuelos afectados, más los que están por entrar, que serían unos tres según estimaciones.

Rodas agregó que el apagón continúa y que el área de Migración está sin funcionar.

Añadió que le indicaron que la Empresa Eléctrica ya está trabajando en la falla.

Vuelos afectados

TAG 6 vuelos, cuatro internacionales y dos nacionales. Aeroméxico al momento 130 clientes afectados a la salida y dos vuelos detenidos en México para instrucciones de salida hacia Guatemala si se resuelve la situación de falta de energía eléctrica.

Volaris un vuelo en tierra , con 140 clientes de llegada y 120 de salida; además, dos vuelos en procesos documentación, aproximadamente 220 clientes.

Respuesta de Aeronáutica

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que con el apoyo de la Empresa Eléctrica de Guatemala fue restablecido el fluido eléctrico en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Según Aeronáutica, el apagón fue por un problema externo que ocasionó la interrupción del servicio.