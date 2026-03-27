“Sí hay evidencia paranormal en estos lugares”: relatos resurgen en la USAC durante la Semana Santa

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el psicólogo y parapsicólogo Juan Carlos Martínez explicó que los relatos sobre presuntas manifestaciones en el Paraninfo Universitario podrían relacionarse con “energía residual” asociada con hechos históricos ocurridos en ese espacio, mientras panelistas también recordaron testimonios y experiencias escuchadas dentro del inmueble, ubicado en la zona 1 de la capital.

Los relatos sobre supuesta actividad paranormal en el Paraninfo Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala resurgen cada año durante la Cuaresma y la Semana Santa, una temporada en la que, según lo expuesto en Impacto Directo, vuelven a circular historias sobre ruidos, sombras, apariciones y presencias en uno de los edificios más simbólicos de la universidad.

En el programa, Martínez vinculó estos relatos con el origen y la carga simbólica de la Huelga de Dolores. Según dijo, se trata de una tradición nacida en un contexto de dolor colectivo y de expresión estudiantil. Martínez afirmó que alrededor de esa historia quedó una huella emocional en el lugar y sostuvo que en ese espacio hay una fuerte concentración de memorias.

El especialista explicó que, desde la parapsicología, estos fenómenos no deben entenderse como la presencia directa de personas fallecidas, sino como una impresión que habría quedado marcada en el entorno.

“Estamos hablando precisamente de plasmaciones de energía, energía residual que queda precisamente después de una impresión muy fuerte en la materia, la madera, las puertas, las ventanas”, expresó.

Testimonios, ruidos y un edificio marcado por hechos trágicos

Durante la conversación, panelistas del programa recordaron experiencias y versiones conocidas desde hace años en el Paraninfo. Uno de ellos relató que, cuando permanecía en el edificio durante actividades universitarias, escuchaba ruidos extraños y sonidos inexplicables en momentos en que el lugar estaba vacío. Ese testimonio fue sumado a otras historias que, según se comentó al aire, también han sido contadas por trabajadores, estudiantes y guardias de seguridad.

Expertos señalan que los fenómenos en el Paraninfo podrían ser “energía residual” ligada a hechos históricos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Martínez señaló que, en sus años de estudio ha recopilado distintos testimonios sobre supuestos sucesos en edificios públicos y afirmó que el Paraninfo Universitario figura entre los espacios más mencionados. “Han testificado que sí hay evidencia paranormal en estos lugares”, dijo.

El contexto histórico ocupa un lugar central en estas versiones. De acuerdo con lo expuesto durante el programa y con la información compartida sobre el caso, en el edificio convergen episodios de alta carga emocional, entre ellos la masacre de nueve estudiantes y trabajadores ocurrida el 29 de enero de 1981, así como las velaciones relacionadas con víctimas de la quema de la Embajada de España, en 1980. A ello se añade que, antes de su etapa como centro cultural, el inmueble albergó la Facultad de Ciencias Médicas y el Anfiteatro Anatómico, donde se practicaban disecciones.

En ese sentido, Martínez insistió en que las manifestaciones reportadas responderían a una acumulación de impresiones asociadas con momentos extremos. “No son los personajes directamente”, afirmó, al insistir en que su explicación apunta a la permanencia de una huella energética y no a una aparición entendida en sentido literal.

Relatos que también se extienden a los alrededores

El análisis en Impacto Directo no se limitó al interior del Paraninfo. Martínez afirmó que, según su lectura, los alrededores también forman parte del mapa de relatos que han persistido con el tiempo. Explicó que la historia de la USAC incluye persecuciones y conflictos que, a su juicio, dejaron marcas más allá del edificio principal.

Según dijo, la universidad tuvo episodios de confrontación con el Ejército y también tensiones con sectores de la Iglesia, en momentos en que las manifestaciones estudiantiles generaban rechazo. A partir de ello, indicó que en áreas cercanas e incluso en algunos templos también se han mencionado supuestas manifestaciones vinculadas con esas persecuciones.

Testimonios sobre ruidos y apariciones resurgen en Semana Santa y reavivan el misterio en la USAC. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, durante el programa se habló de la creencia popular que relaciona el clima del Viernes de Dolores con el ambiente universitario. Martínez mencionó que existe el mito de que la lluvia durante esa fecha se interpreta como una señal de descontento o de una manifestación que no alcanzó la fuerza esperada. En esa línea, sostuvo que el ambiente en torno a la universidad se mantiene “muy cargado”, en especial en estas fechas.

Así, entre la memoria histórica, los testimonios repetidos durante años y la interpretación de la parapsicología, el Paraninfo Universitario vuelve a situarse en el centro de un relato que cada Semana Santa reaparece envuelto en preguntas, versiones cruzadas y una atmósfera de suspenso.

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