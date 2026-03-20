Fenómenos sobrenaturales en Semana Santa: revive la leyenda del cucurucho que aparece en procesiones tras su muerte

Una antigua leyenda guatemalteca vuelve a cobrar fuerza en Semana Santa: la supuesta aparición de un cucurucho fallecido que, según relatos, regresa para cumplir su promesa de cargar el anda en procesión. El fenómeno, envuelto en misticismo y tradición, fue abordado en el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde el psicólogo y parapsicólogo Juan Carlos Martínez explicó que este tipo de historias forman parte de una serie de manifestaciones que, según testimonios, se repiten durante esta época.

La historia del cucurucho que “regresa” tras morir antes de su turno se enmarca en un conjunto de narraciones que, según Martínez, no son aisladas.

“No es una ni dos, son muchísimas personas que relatan este tipo de actividades precisamente en esta época de Semana Santa”, afirmó.

El especialista explicó que estos relatos surgen en un contexto donde la fe y la tradición se entrelazan con lo inexplicable. “Decir si es verdad o es mentira creo que solamente le compete a la persona que lo vive”, indicó, al subrayar que su análisis se centra en la objetividad.

Según expuso, estas historias han sido transmitidas por generaciones y forman parte del imaginario colectivo, especialmente en el Centro Histórico y durante las madrugadas del Viernes Santo, cuando devotos aseguran percibir sonidos, aromas o presencias ligadas a procesiones.

Entre la fe, la sugestión y lo paranormal

Martínez señaló que la Semana Santa “no es la actividad o la época donde pasan cosas paranormales, es por excelencia la número uno en el año donde vamos a hablar de fenómenos sobrenaturales”.

Leyenda popular relata que un cucurucho fallecido regresa en Semana Santa para cumplir su turno en procesión. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En su explicación, mencionó que, desde la parapsicología, se plantea que “estas ánimas del purgatorio, estos seres, estas energías… salen de esta cuarta dimensión” para liberar cargas espirituales.

No obstante, también reconoció la dualidad del fenómeno:

“Hay que verlo desde el lado de las personas que creen y de las que no creen”, y añadió que muchas historias pueden interpretarse como mitos o construcciones culturales, aunque persisten por la cantidad de testimonios.

Entre la tradición y la explicación científica

El experto aclaró que la parapsicología “es una pseudociencia… que busca encontrar respuestas a lo inexplicable”, por lo que no existe un sustento científico concluyente sobre estas apariciones.

En cuanto a fenómenos atribuidos a lo sobrenatural, como imágenes religiosas que “sudan”, explicó que pueden responder a factores físicos: “La materia tiene una situación con la química… el contacto con el aire, la energía eléctrica y el magnetismo”.

A pesar de ello, destacó que la tradición y la fe permiten distintas interpretaciones. Incluso, indicó que instituciones religiosas en Guatemala mantienen una postura cautelosa:

“Ellos se mantienen un poco escépticos… ven esto de una forma muy seria y muy objetiva”.

Evidencia, tecnología y misterio persistente

Sobre quienes aseguran presenciar hechos paranormales, Martínez recomendó documentarlos.

“Evidencias claras y no cuentos, creo que la evidencia es la que manda siempre”, afirmó.

También advirtió que el uso de inteligencia artificial ha incrementado la difusión de contenidos falsos, aunque, según explicó, la misma tecnología puede ayudar a verificar su autenticidad.

Tradición oral guatemalteca cuenta la aparición de un cucurucho que vuelve del más allá para cargar el anda. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

A pesar de los avances tecnológicos y las explicaciones racionales, el fenómeno permanece en el imaginario colectivo. Las historias del cucurucho que carga después de muerto continúan alimentando el misterio, la fe y la tradición oral que envuelven la Semana Santa en Guatemala.

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