Video: Emetra habla del incidente en que un automóvil y un tren chocan en un cruce de zona 1

Durante el 2022, el Museo del Ferrocarril ha llevado a cabo distintos viajes en tren de forma programada para la población guatemalteca. Entres ellos se encuentran el que llevaron a cabo en mayo, por la celebración del Día de madre, una actividad que tuvo mucho éxito y, por tal, fue replicada en junio, para el Día del padre.

También, durante el mes patrio se pudo disfrutar de los viajes en tren por lugares como: el puente de la 4a avenida de la zona 1, Puente de la Penitenciaria, con vista al Centro Cívico, Puente la Barranquilla, con vista al Estadio Doroteo Guamuch Flores y la Ciudad Olímpica.

Recientemente el 30 de octubre se hizo un especial de Halloween, en el cual se personificó el tren de forma misteriosa.

Según las redes sociales del Museo del Ferrocarril, durante noviembre también se realizarán viajes por el “Tren del museo”.

Percance

Sin embargo, uno de los viajes organizados por el Museo del Ferrocarril tuvo un percance que se viralizó en redes sociales.

Un usuario de la plataforma Tik Tok compartió un video del tren cuando pasaba por el Barrio Gerona, en la ciudad capital. En las imágenes se ve cómo un automóvil que quedó sobre la línea férrea protagoniza un incidente con el tren.

En el video se visualiza el momento en que el automóvil transitaba sobre las vías del tren y el piloto no se percató que este estaba en circulación.

Esto provocó que el automóvil y el tren colisionaran en un cruce de la zona 1.

En el video se aprecia que los pasajeros, que viajaban sentados en sus lugares, y a dos trabajadores del Museo del Ferrocarril, intentan alertar al piloto sobre el desplazamiento del tren.

A pesar de esa alerta, el conductor del auto no pudo esquivar al tren y terminó con daños en la puerta y la parte trasera.

Lea más: Sumando corazones por medio de una sonrisa

Las personas ante el acontecimiento se impactan y redirigen sus miradas al auto que provocó el incidente.

Qué dicen las autoridades

Según Amilcar Montejo, vocero vial en Municipalidad Guatemala, explicó que el vehículo perjudicado no mantuvo precaución y no vio el entorno, por lo cual no paró.

“En diferentes tramos hay señalización municipal que anticipa que es un cruce de tren, que hay paso de locomotora”, afirmó Montejo.

La locomotora debe alertar a los demás conductores sobre su paso, generando sonidos.

Prensa Libre se intentó comunicar con el Museo del Ferrocaril para solicitar información del accidente, pero hasta el momento no han compartido declaraciones.

Lea también: Así lucirá el nacimiento guatemalteco que viajará al Vaticano

Recomendaciones

Montejo, director de comunicación de Emetra, ante el incidente de tránsito, hizo algunas recomendaciones a los conductores que transitan por esa área: