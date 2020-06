Apagones en Xela, la angustia de los quetzaltecos que llevan a cabo el teletrabajo

Jóvenes que trabajan desde casa sufren estrés y preocupación con la incertidumbre del momento en que habrá un apagón. (Foto Prensa Libre: María Longo)

A causa de la pandemia del coronavirus, varios quetzaltecos deben acostumbrarse al teletrabajo, pero laborar desde casa con un servicio irregular de energía eléctrica no es algo fácil. Debbie Galán lo sabe muy bien, como gerente de Recursos Humanos ha escuchado el problema que los apagones ocasionan en Xela, además los vive cada semana.

Galán reside en la zona 9 de Xela, a causa del covid la sala de su casa se convirtió en su área de trabajo, lugar en el que ha vivido la impotencia de los frecuentes cortes de luz.

“Ha sido bastante difícil, de por si el teletrabajo era un reto, algo nuevo para todos nosotros y las empresas, estábamos listos como empresa cuando esto sucedía en la oficina, contábamos con un generador, pero ahora que 40, 60, 500 personas trabajan desde su casa lo único que se puede hacer es el tema de los UPS que aguantan 30 o 20 minutos, pero el problema es que la falta de energía es por más de una hora y esto afecta la productividad de toda la empresa”.

La gerente tiene compañeros de trabajo de San Marcos, Sololá, Cantel, La Esperanza y de Quetzaltenango, pero solo los de Xela reportan con frecuencia que por la suspensión del servicio eléctrico no pueden cumplir con sus labores.

“Lo único que se les pide – la empresa eléctrica ­–­­­­­ es estabilidad en el servicio, creo que un servicio estable de 8 a 5 – horas – nos ayudaría bastante; pero en las mañanas, cuando más necesitamos la energía no tenemos acceso a ella, además pedimos que los mantenimientos se hagan en horarios nocturnos o fines de semana”, expresó.

“Damos soporte 24/7 a nuestros clientes, no poder atender una llamada o no poder recibir el pago de tarjeta de crédito por no poder conectarse implica mucha pérdida. Aparte, como empresa seguimos realizando el pago de horas que probablemente los pobres trabajadores van a tener que reponer para que no sea afectado su salario”, agregó.

El problema que enfrenta la joven y sus compañeros es similar al que viven otros trabajadores que critican el servicio de la EEMQ; institución que está entre las peor calificadas de acuerdo con la Encuesta de Calidad de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y que incluye a 19 distribuidoras de energía eléctrica de Guatemala.

De acuerdo con la encuesta, el promedio de satisfacción de los usuarios de la EEMQ es del 59.81 por ciento, la empresa ocupa puesto 13 de 19 distribuidoras.

Carlos Rodas, abogado de Xela, relató que los apagones ocurren con mayor frecuencia por la mañana y sin previo aviso de la empresa proveedora de energía.

“Afecta el wifi, si uno no tiene conectados los aparatos a la electricidad se apagan, o si no tienen la carga completa; esto afecta las relaciones entre el patrono y el trabajador, reuniones programadas en las plataformas electrónicas, y la productividad, en nuestro caso la prestación de servicios”.

“Perjudica a los trabajadores en relación de dependencia, incluso algunas empresas obligan a conectarse en cierto horario para cumplir con las ocho horas del Código de Trabajo pero por los cortes se puede tomar como una hora no trabajada, y el trabajador debe cumplir con una hora más”, agregó.

Edgar Barrios, vocero de la EEMQ, dijo que el teletrabajo ha provocado que se incrementen los apagones.

“Hay algunos sectores donde se ha incrementado la carga porque las personas con la pandemia se han quedado en la vivienda donde hacen teletrabajo o clases en línea, esto ha provocado que algunos transformadores den problema porque se sobrepasa la capacidad”, dijo Barrios.

Los afectados pueden denunciar las fallas del servicio por medio del número de WhatsApp 77.67.40.93, esta alternativa permite que los afectados puedan brindar su ubicación para facilitar la identificación de la falla.

Encuesta de Calidad

La encuesta se lleva a cabo por medio de una empresa precalificada contratada por la distribuidora conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y mide satisfacción de sus usuarios, servicio prestado en verano e invierno, calidad comercial, interrupciones y nivel de voltaje.

Este es el ranking de la EEMQ:

2019, puesto 13, promedio de satisfacción del usuario, 59.81%.

2018, puesto, 17, promedio de satisfacción del usuario, 46.97 %.

2017, puesto 15, promedio de satisfacción del usuario, 36.89%.

2016, puesto 16, promedio de satisfacción del usuario, 00.00%.

Fuente: CNEE