Así se perdió una joven turista en el volcán Santa María

Diferentes instituciones buscan a la joven desaparecida en el volcán Santa María y quien visitó el lugar junto a 11 personas más, pero sin un guía. (Foto Prensa Libre: cortesía Conred)

Cindy González, de 21 años, se perdió en el Volcán Santa María el domingo 10 de noviembre, la mujer participaba en una excursión junto a 11 personas más, de acuerdo con el relato de la Conred y de los amigos de la joven, cuando descendieron González decidió “adelantarse”.

“En el momento que íbamos a bajar, ella dijo mejor me adelanto porque no los quiero atrasar, ya que a la hora de subir se tardó, nosotros nos confiamos, ella se fue, llevaba como 20 minutos de ventaja, al llegar nos dimos cuenta que no estaba”, relató Helen Matul, amiga de González.

El grupo de turistas provenía de San Francisco la Unión, un municipio ubicado a 16.9 kilómetros de la cabecera departamental, lugar donde se encuentra el Volcán Santa María.

Sandino Monzón, delegado regional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), indicó que la joven extraviada no lleva celular, lo que ha complicado la búsqueda.

“Lamentablemente uno de los errores que cometió el grupo, lo digo con todo respeto, pero con toda sinceridad, fue que la muchacha avanzó sola, además, para hacerle más sencillo el descenso le dijeron que se adelantara y que dejara el equipo, su mochila y pertenencias, incluyendo su celular, eso complica la búsqueda, porque si tuviera su teléfono habría hecho alguna llamada o enviaría una geoposición para facilitar la búsqueda”, dijo Monzón.

Agregó que la noche del domingo 10 de noviembre fue alertado sobre la desaparición, pero no pudieron iniciar la búsqueda por “la obscuridad” y la “densa niebla”, por estas razones los trabajos de rescate iniciaron a las 5 horas del lunes 11 de noviembre.

En la búsqueda participa personal de la Conred así como del grupo de voluntarios Socorro Alpino, rescatistas de Bomberos Voluntarios, agentes de la División de Seguridad Turística (Disetur) y guardarecursos de la Municipalidad de Quetzaltenango.

De acuerdo con Monzón hay un aproximado de 50 personas involucradas en la búsqueda y de no poder localizar a González este lunes, mañana se intensificarían las acciones. “No descartamos pedir ayuda a los grupos que tienen perros”, indicó.

Sandino Monzón, delegado regional de la Conred, informó sobre algunas recomendaciones al ascender el volcán Santa María, esto luego que en el lugar se perdiera una joven de 21 años. pic.twitter.com/d8PrH1aoi6 — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) November 11, 2019

