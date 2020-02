Incendio perjudica a vecinos del botadero municipal de Quetzaltenango

Empleados municipales ayudan a sofocar el incendio en el botadero municipal. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Desde el domingo 9 de febrero se reportó un incendio en el basurero municipal de Quetzaltenango, el humo afectó a los pobladores de las comunidades cercanas, quienes además están molestos por el mal estado de la carretera.

Este lunes 10 de febrero los comunitarios de Chuicaracoj, en el Valle de Palajunoj, área rural de Quetzaltenango, bloquearon el paso hacia el botadero municipal, entonces la Municipalidad de Quetzaltenango acudió al lugar para sofocar el fuego y encontrar una solución al problema del camino.

El bloqueo provocó complicaciones para la recolección de la basura en el área urbana de la ciudad de Xela, Juan Carlos Díaz, director de Servicios Ambientales, indicó que los sectores más afectados por la falta del tren de aseo fueron La Floresta, zona 9 y algunos sectores de la zona 3 y 1.

“Le prendieron fuego a unas hectáreas que no estamos trabajando, fue intencionado, prendieron fuego en varios puntos, lo que ocasionó un incendio grande, tenemos fuego en casi todas las áreas que no están recuperadas, a nosotros nos conviene que no haya fuego”, indicó.

De acuerdo con el director este es el segundo incendio que se registra en el año 2020, el primero fue en enero.

La dirección planea recuperar el basurero y darle un tratamiento adecuado a la basura, acción que se ha podido ejecutar en 2 hectáreas de las 40 que lo conforman.

Los empleados de la comuna consideran que el incendio se controlará mañana, martes 11 de febrero, está noche se logró un acuerdo con los vecinos quienes permitieron el paso de los camiones.

“Para apagar el incendio tenemos dos cisternas de Emax y una más que normalmente se utiliza para regar parques, mañana regresaremos para seguir con los trabajos y apagar el incendio”, explicó Díaz.

Además las autoridades dialogaron con los afectados por el mal estado de la carretera que conduce a las comunidades cercanas al basurero. “El camino es algo lógico, hay que mejorar las calles a las comunidades”, dijo el director.

El departamento de Comunicación Social de la Municipalidad de Quetzaltenango divulgó un comunicado para informar a los vecinos sobre lo sucedido.

