José Pérez: “El grupo está consciente del buen trabajo y no podemos desesperarnos por lo que pasó en Siquinalá”

José Carlos Pérez, refuerzo para este torneo, espera que Xelajú deja atrás la mala imagen demostrada ante Siquinalá. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Xelajú MC volvió a los trabajos luego de la dolorosa derrota 4-1 ante Deportivo Siquinalá, resultado que dejó dudas en el comienzo para el equipo chivo y molestia en gran parte de los aficionados quienes esperan que su equipo sea protagonista del torneo.

El resultado también hizo eco en el grupo de jugadores quienes se reunieron en el vestuario previo a comenzar el entrenamiento para hablar y evaluar la derrota ante Siquinalá que los sorprendió.

Te recomendamos leer: Jorge Rodríguez: “Tenemos la obligación de revertir este mal momento”

“El grupo está consciente que se está haciendo un buen trabajo y no podemos desesperarnos por lo que pasó en Siquinalá. Sí que nos duele pero tenemos que dejar eso atrás no tenemos que desesperarnos. Fue algo desastroso, nos sorprendió el marcador por el juego que estábamos haciendo pero es algo que tenemos que dejar atrás”, explicó el volante tico José Carlos Pérez.

El futbolista costarricense enfatizó que los jugadores solo piensan ahora en el juego de la siguiente jornada que será este sábado 1 de febrero ante Deportivo Sanarate.

“Ahora se viene un juego importante que tenemos que ganarlo no solo por lo que pasó en el último partido, si no porque estamos en casa y hemos hablado que el Mario Camposeco lo tenemos que hacer fuerte para que los otros equipos sepan que jugar aquí no será fácil”, explicó el jugador de 32 años.

“Con la mentalidad del grupo, con trabajo se puede dar la vuelta rápido a esta situación, este equipo ténganlo por seguro que va a lograr cosas grandes. Por dicha nos pasó lo de perder en la tercera jornada y hay tiempo para revertir eso y el sábado tenemos una nueva jornada”, agregó el volante de Xelajú.

Te recomendamos leer: El impacto y las repercusiones de suspender el proceso del caso por corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango

Ante la fuerte crítica que ha recibido el grupo de parte de la afición, Pérez pidió el respaldo para el juego de este sábado y aseguró que irán por el triunfo para dejar atrás el mal momento.

#Clausura2020 | @Xelaju_Oficial volvió al trabajo luego de la derrota por goleada 4-1 frente a @DSiquinala

Ahora el equipo chivo se prepara para recibir este sábado a @SanarateOficial pic.twitter.com/FEwZhxKFIP — Raúl Juárez (@RaulJuarezPL) January 30, 2020

El aficionado de Xelaju es muy fiel, sabemos que están golpeados y están molestos, pero como dije al principio hay que unirnos todos, sabíamos que iban a avenir momentos duros iban a ver obstáculos pero al final del torneo ojalá podamos celebrar y solo nos vamos a recordar de estos momentos que logramos superar”, añadió Pérez.

Xelajú tendrá tres jugadores de baja para este partido. Manuel Moreno tiene un esguince grado 1 en la rodilla derecha y estará fuera al menos dos bajas. Él se une al salvadoreño David Rugamas quien tuvo un golpe en el hombre en la segunda fecha y tiene para una semana fuera de toda actividad. El caso más complicado es el de Edward Santeliz a quien se le detectó una ruptura fibrilar en el muslo posterior de la pierna derecha y será baja al menos un mes.

Contenido relacionado

Siquinalá golea a Xelajú MC y toma el liderato del Clausura

Los cinco retos que tendrá que afrontar Sergio Egea al frente de Xelajú en el Clausura 2020

Estas son las fechas para los partidos Guatemala vs Montserrat en eliminatoria por la Copa Oro 2021