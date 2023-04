“No era solo su padre, era su amigo”: el desconsolado relato de un padre tras la muerte de su hija de 18 años en accidente de bus en Quetzaltenango

Para Luis Chavajay aquella buena relación padre e hija es lo que más atesora tras su fallecimiento. Jeimy Maribel Chavajay, tenía 18 años y, según cuenta, estaba casi por graduarse.

“Son momento difíciles”, relató al describir que además de sobrellevar el luto de su hija, también debe encargarse de su mamá que sigue internada en el hospital y de su esposa, quienes sobrevivieron pero resultaron con lesiones serias por el accidente que se registró la noche del pasado sábado 8 de abril.

Los cuatro viajaban en el bus que volcó en la carretera y se desvió del carril hasta una hondonada en el kilómetro 195 de la ruta Cito-Zarco, en jurisdicción de El Palmar, Quetzaltenango.

Según la primera versión, se trató de una falla de frenos, pues de acuerdo a los testimonios de los pasajeros, previo a que ocurriera el accidentes escucharon que el piloto gritó que el bus se había quedado sin frenos.

45 heridos fueron trasladados a los Hospitales de Retalhuleu y Suchitepéquez, aunque la cifra incluso fue mayor según los reportes de los cuerpos de socorro.

En el lugar del accidente se confirmó que tres pasajeros habían perdido la vida y luego el número se elevó a cuatro. Entre las víctimas se encontraba Jeimy Maribel, y también se identificó a José Cosoguá, Elvia Osoroio y Avigail Cochoy.

Joven se iba a graduar de perito

“Jeimy era para mí una hija excelente, la recuerdo por sus buenas actitudes. Sinceramente ella era muy obediente. Incluso, no era solo su padre, era su amigo. Me tenía bastante confianza, nos tratábamos como amigos. Este año tenía que cerrar la carrera de Perito en Administración de Empresas, pero lamentablemente no se logró”, describió Luis Chavajay, el padre de la joven víctima.

“Lamentablemente perdió la vida mi hija, mientras que mi madre y mi esposa se encuentran internadas en el hospital […] es difícil perder un ser querido y no estar juntos para soportar esta carga”, agregó.

Chavajay explicó que su progenitora sigue internada en el hospital y debe someterse a una operación en la clavícula.

Al igual que la familia Chavajay, en el caso urbano del municipio de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, también se está velando en su vivienda a Abigail Cochoy de 9 años.

Ambas casas están separadas por escasos 10 metros, por lo que la comunidad se encuentran consternada por la tragedia que enluta a sus vecinos.

Comunidad de luto

Los familiares de Abigail Cochoy, quienes también viajaban en el bus y que sobrevivieron al percance, aún no asimilan lo que ocurrió.

En el sector Buena Vista, a 100 metros de las dos viviendas, también se vela en su vivienda a José Cosoguá, de 78 años, quien fue la tercera víctima mortal.

Sus hijos recuerdan que durante el accidente su padre intentó resguardar a su familia, pero sufrió lesiones graves.

Elvia Osorio, fue la cuarta víctima mortal del accidente y fue velada en el Sector Buena Vista, casco urbano del municipio. Sus familiares indicaron que “piden a Dios por el alma de doña Chita”.

La alcaldía de San Pedro Jocopilas declaró tres días de luto por los fallecidos por lo que se suspendieron todas las actividades públicas y se anunció el entierro de la víctimas en el cementerio local.