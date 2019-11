Sergio Egea: “A los jugadores les he pedido que sean honrados, que piensen en la afición”

El entrenador Sergio Egea ha entrenado el mayor tiempo en España y busca implementar su metodología en Xelajú. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

EL estratega Sergio Horacio Egea cumplió con su quinto día de trabajo al frente de Xelajú y en sus primeras conclusiones de cara al siguiente juego del torneo reconoce que el grupo está golpeado anímicamente pero que tienen las ganas de salir de la mala actuación que han mostrado hasta la fecha.

“Estoy muy contento con la aceptación de los profesionales, me han demostrado que quieren salir de esta situación embarazosa. Uno va visualizando cosas, todos están trabajando bien y me complica para buscar el once, siempre intentando que el once que salga el domingo dé una sensación de ser un equipo”, explicó Egea en rueda de prensa.

Al ser cuestionado sobre las peticiones y directrices que ha dado a los jugadores en los recientes entrenamientos agregó que las exigencias son de compromiso a la institución y a su trabajo.

“Lo que les he pedido, y más a un equipo grande como Xelajú, es que lo den todo por el club, les pido que sean honrados, que piensan en la afición, que piensen que están en un equipo competitivo, sino en este club sobran, tenemos jugadores ganadores porque esta camiseta pesa y tenemos una afición fuerte y agresiva detrás”, reconoció el estratega que ha dirigido en España y México.

“Yo le doy mucha importancia a la mente, y la mente es lo más importante en cualquier ámbito y no la estamos atendiendo bien en el club. Creo que nosotros con la presión que hay debemos trabajar y estamos en eso para que el futbolista llegue pleno, hay que mejorar otros temas como el psicológico y nutricional, pero con el tiempo se implementará”, destacó.

El entrenador dijo que ha estudiado bien a su próximo rival, Santa Lucía, sin embargo explicó que el cambio de entrenador de su contrincante le desconcierta debido a que el equipo cambiará con las nuevas propuestas.

“Lo que buscamos es una identidad propia, no planteo los partidos por el rival sino por el juego nuestro, mucho respeto para los rivales pero será importante lo que nosotros tenemos que saber y hacer dentro de la cancha.

Debido a los señalamientos de indisciplina que han existido en el grupo de jugadores, el estratega fue enfático que habrá cambios en la manera de trabajar y será exigente con los temas de cancha y extracancha.

“Hay una cultura en Centroamérica que no hay rigor, que no hay orden y disciplina que te hace crecer, a partir de ahora habrá cambios para bien, la entrega no se negocia porque en este club no hay nada más que ganar”, puntualizó Egea.

Dentro de su forma de trabajo, el estratega anunció que tendrá dos o tres días a la semana sin acceso a medios de comunicación con el afán de trabajar aspectos tácticos que puedan sorprender al rival.

