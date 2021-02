“Yo sé que muchas chicas que fueron abusadas también han de sentir la decepción que yo siento”: habla la mamá de la niña de 9 años, acosada y amenazada en San Marcos

El Ministerio Público ejecutó al menos tres allanamientos en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y en la cabecera departamental por la denuncia de acoso y amenazas contra una niña. (Foto Prensa Libre: MP)

Varias fiscalías del Ministerio Público investigan una denuncia hecha por una mujer en San Marcos, quien indica que su hija, de 9 años, fue acosada y amenazada por un hombre en un vehículo.

La madre de familia consiguió videos de cámaras de vigilancia que mostró a las fuerzas de seguridad en la cabecera departamental; sin embargo, argumentó en redes sociales que no recibió el apoyo esperado.

La denuncia pública en redes sociales se hizo viral y consiguió que las autoridades llevaran a cabo allanamientos este domingo en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y la cabecera departamental.

El Ministerio Público informó que se ha girado orden de captura contra Walter Daniel Sical Orozco, por delito de agresión sexual.

Las diligencias son en seguimiento a la investigación relacionada a una amenaza de muerte y acoso sexual contra una niña de 9 años en el departamento de San Marcos. — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 14, 2021

Este domingo, la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que se ha brindado apoyo a la madre y al núcleo familiar de la pequeña.

“Yo sé que muchas de las chicas que fueron abusadas también han de sentir la decepción que siento yo en este momento, al ver que una orden de captura y allanamiento no fueron suficientes, porque dieron las horas suficientes para que el tipo este se fuera…”, dijo la madre de familia.

Lea más: Dos capturados por robo de una bebé en Petén que continúa desaparecida

“Pero quiero hablar no solo por mi hija, sino por todas esas niñas que fueron abusadas, de una u otra forma por el mismo individuo. Quiero llegar a las últimas consecuencias. Como madre hay miedo a represalias, a que puedan hacer algo contra mi persona, porque he estado dando tantas vueltas para que esto se sepa a nivel nacional. Me preocupan mis hijos, por supuesto”, añadió.

“Quiero que se sepa que voy a estar aquí, al frente, y llegar al final de la investigación, que no sea un caso más archivado”, finalizó la mujer.

El @PDHgt @JordanRodas y el Auxiliar de #SanMarcos dan seguimiento a denuncia de acoso sexual contra niña de 9 años https://t.co/hTdYU2F7hI — PDH Guatemala (@PDHgt) February 14, 2021

Lea más: Capturan a segundo sospechoso por el asesinato de Sharon Figueroa

El jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que se coordinan las medidas de seguridad para la pequeña y su familia.

“Tramitaremos las medidas de protección, para que, al círculo familiar de la menor de 9 años, que fue acosada y amenazada por esta persona que están tratando de capturar, no le hagan más daño del que ya le ocasionaron. Esperamos que las medidas se den de manera inmediata”, indicó Rodas.

Los casos recientes de violencia en Guatemala contra niñas, adolescentes y mujeres han causado el rechazo de diversos sectores de la población, que piden a autoridades garantizar los derechos fundamentales y aplicar justicia a los responsables.