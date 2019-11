Persiste inconformidad de vendedores por ocupar nuevo mercado, estas son las razones

El nuevo mercado de Zacapa está listo para ser utilizado, pero un grupo de vendedores se oponen al traslado. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

Este lunes 11 de noviembre, decenas de comerciantes iniciaron con la ocupación del nuevo mercado, aunque un sector rechaza el traslado y en los intentos de desalojo ha habido trifulcas.

Los comerciantes del área de La Pilita, quienes ocupaban las calles de ese sector, iniciaron a trasladar sus ventas con apoyo de vehículos de la comuna.

De acuerdo con Rosa Reyes, vendedora de frutas, desde horas de la mañana empezó a instalarse en su puesto de ventas, pues había recibido con anterioridad un número por parte de la municipalidad y que aceptó trasladarse al nuevo mercado porque tiene mejores condiciones que permanecer en la calle.

“Lamentamos los incidentes que han ocurrido, pero necesitamos estar en un lugar ordenado, espero que se logre un diálogo con el resto de compañeros y se les otorguen lugares dignos” agregó.

El comerciante René Juárez señala que no ha existido un diálogo adecuado con las autoridades, ya que solo se presentaron a decir que debían desalojar, pero no todos lograron un puesto; además, asegura que la temporada no es la más adecuada para movilizarse, porque durante el fin de año sus clientes estaban acostumbrados a comprar en “La Pilita”.

“Por años hemos tenido las ventas en este sector y las personas venían por lo cercano, ahora no sabremos como nos irá y no fuimos escuchados por las autoridades”, añadió.

La municipalidad de Zacapa informó que apoyará a los comerciantes a ocupar sus puestos. Añadió que la Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa dará el suministro en las áreas de ventas de productos fríos, donde, según se dijo, la instalación y los materiales no tendrán costo.

“A los vendedores se les dará seis meses de adaptación como apoyo, también el transporte urbano y extraurbano autorizado ingresará a la parada de buses del mercado Santa María, para mejor movilidad de los vecino”, explicó la unidad de Relaciones Públicas de la comuna.

