Carlos “el Pescado” Ruiz está en Guatemala y un mensaje suyo despierta interrogantes sobre su futuro

Carlos “el Pescado” Ruiz está de regreso en Guatemala. El histórico delantero de la Selección Nacional sorprendió con un video publicado en sus redes sociales, en el que muestra parte de su recorrido por el país y comparte un mensaje que deja abierta una interrogante entre los aficionados al fútbol nacional.

“Pronto nos vamos a conectar de manera distinta”, expresa el exfutbolista al finalizar la grabación, una frase que cobra especial interés por sus declaraciones anteriores sobre la posibilidad de buscar la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut).

Sin embargo, Ruiz no menciona a la Federación ni anuncia una candidatura en el video. Por ahora, el motivo que comparte para su visita es disfrutar de Guatemala y mostrar sus atractivos.

Del fútbol a los paisajes de Guatemala: así es el video del Pescado Ruiz

Lejos de las canchas donde construyó su trayectoria, Ruiz aparece en un balcón al aire libre, con anteojos oscuros, mientras reflexiona sobre la rutina y el deseo de regresar a su país.

“El otro día estaba pensando, con todo el estrés y la rutina diaria del trabajar, trabajar, trabajar, que parecen todos los días iguales, por qué no darme una vuelta por la tierrita”, comenta al inicio de la grabación.

🇬🇹 https://t.co/FEOkorFrfe — Carlos Ruiz (@elpescaditoruiz) November 5, 2026

El exseleccionado explica que decidió viajar para disfrutar de la cultura y el clima guatemaltecos, especialmente durante noviembre.

“Les voy a mostrar un poco lo que es nuestro hermoso país Guatemala”, anuncia antes de presentar una secuencia de imágenes.

El recorrido audiovisual incluye un volcán, calles empedradas de Antigua Guatemala y la iglesia de La Merced, uno de los edificios más reconocidos de la ciudad colonial.

También aparecen las coloridas sombrillas de la Calle de las Artes, en San Juan La Laguna, Sololá, cerca del lago de Atitlán, además de platillos típicos guatemaltecos y paisajes iluminados por el atardecer.

Con estas imágenes, Ruiz comparte una faceta distinta de la que durante años conocieron los aficionados: la de un guatemalteco que vuelve a recorrer su país y busca acercarse a sus seguidores mediante su cultura y sus paisajes.

Pero es la frase con la que termina el video la que añade una nueva pregunta a su regreso.

¿Su visita tiene relación con la presidencia de la Fedefut?

La presencia de Carlos Ruiz en Guatemala coincide con un período en el que su nombre ha figurado en las conversaciones sobre el futuro de la dirigencia del fútbol nacional.

En agosto del 2026, el exdelantero manifestó públicamente su interés en buscar la presidencia de la Fedefut, después de expresar críticas por los resultados de las selecciones nacionales.

“Ahora o nunca”, escribió entonces en sus redes sociales. También afirmó: “Esta administración acumula fracasos”.

En aquella ocasión, Ruiz reconoció que una eventual candidatura representaría cambios importantes en su vida familiar, aunque consideraba necesario dar ese paso.

El actual período de la dirigencia federativa, encabezada por Gerardo Paiz, concluye en el 2027. Para aspirar a la presidencia, Ruiz tendría que cumplir los requisitos del proceso electoral y obtener el respaldo correspondiente.

No obstante, su reciente video no confirma que haya viajado a Guatemala para realizar gestiones relacionadas con la Federación. Tampoco explica a qué se refiere cuando anticipa que pronto se conectará de una manera distinta.

Por ahora, el exgoleador invita a sus seguidores a descubrir los paisajes y tradiciones del país, mientras permanece abierta la expectativa sobre sus próximos proyectos.

Carlos Ruiz: una trayectoria que sigue vinculada al fútbol guatemalteco

La figura del Pescado conserva relevancia en el deporte nacional por su trayectoria con la Selección de Guatemala y su paso por el fútbol internacional.

El goleador histórico de la Bicolor

Ruiz es el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala. Su carrera lo convirtió en uno de los futbolistas guatemaltecos más reconocidos, especialmente por sus actuaciones en las eliminatorias mundialistas.

Su huella en la MLS

En el 2002, el delantero marcó el gol de oro que dio a Los Ángeles Galaxy su primer campeonato de la Major League Soccer (MLS). También jugó en el FC Dallas, Philadelphia Union, DC United y Toronto FC.

En septiembre del 2026, el FC Dallas lo homenajeó durante su Noche de Leyendas, como reconocimiento a su trayectoria con el club.

Su interés en dirigir el fútbol nacional

Tras retirarse como futbolista profesional en el 2016, Ruiz ha mantenido presencia en las conversaciones sobre el fútbol guatemalteco. En agosto del 2026 planteó la posibilidad de buscar la presidencia de la Fedefut, aunque hasta ahora no se ha confirmado una candidatura formal.

Su regreso a Guatemala y el mensaje con el que cierra su reciente video vuelven a colocar su nombre en la conversación, esta vez con una pregunta pendiente: ¿qué nueva forma de conexión prepara Carlos Ruiz con sus seguidores?

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