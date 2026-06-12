¿Apoyará a EE. UU.? El papa León XIV revela qué equipo seguirá durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 es un evento que no deja indiferente a nadie. Incluso en ámbitos ajenos al deporte, la competición más importante del fútbol llama la atención de personas que no tienen relación con esta disciplina.

Tal es el caso del papa León XIV, quien recientemente reveló, durante un vuelo hacia España, a qué selección apoyará en la cita mundialista que comenzó el 11 de junio.

Originario de Chicago, Robert Prevost afirmó que apoyará a la selección de Estados Unidos durante la competición. Ese país es uno de los anfitriones del Mundial y este 12 de junio debutará contra Paraguay.

"Ciertamente voy a apoyar a Estados Unidos, aunque la verdad no sé cuántos partidos podré ver", dijo el papa León XIV, según el medio Telemundo.

El medio agrega que la decisión del pontífice de apoyar a Estados Unidos se debe a sus orígenes, ya que es estadounidense, aunque también posee la ciudadanía peruana.

El papa también lamentó que la selección de Perú no haya logrado clasificarse al Mundial, al igual que Italia, país donde reside por su cercanía con el Vaticano.

Además, agregó que evaluará qué otras selecciones apoyará durante el Mundial.

Las declaraciones del papa se produjeron durante una histórica gira por España, que comenzó el 6 de junio en Madrid y que incluyó visitas a ciudades como Barcelona.

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