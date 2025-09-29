“Atajó un penal sentado”: video muestra la peculiar forma en que el portero del Flamengo detuvo un gol

Recientemente, el portero del Flamengo, Agustín Rossi, se volvió viral debido a su peculiar forma de detener un penal, en un partido en el que el equipo brasileño se enfrentó al Corinthians, en la fecha 24 de la liga de Brasil.

El momento, que quedó grabado, generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes halagaron la serenidad con la que Rossi consiguió detener el penal cobrado por Yuri Alberto, delantero del Corinthians.

En el video se observa cómo el delantero pica la pelota, mientras Rossi sorprende al detenerla sentado, lo que causó asombro entre los jugadores.

Además de evitar el gol, el guardameta del Flamengo hizo una seña con el dedo índice al delantero del Corinthians, en referencia a que no logró anotar desde los 12 pasos.

El partido pudo haber quedado solo con ese momento peculiar, pero Rossi volvió a lucirse tras detener un mano a mano, lo que contribuyó a la victoria del Flamengo por 2-1 sobre el Corinthians.

🔝El penal que atajo Agustín Rossi frente al Corinthians por el Brasileirao.



TE EXTRAÑAMOS, AGUSTIN.

No solo en redes sociales se elogió el rendimiento de Rossi, sino que también varios medios lo calificaron como el mejor jugador del partido.

El medio Globo Esporte le otorgó una calificación de 8 puntos y afirmó que el guardameta fue el mejor en el campo.

“Atajó un penal incluso sentado e hizo un milagro aún en el primer tiempo”, señaló el medio deportivo.

