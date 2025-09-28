Barcelona remonta y asume el liderato de LaLiga con triunfo ante la Real Sociedad

El FC Barcelona consiguió una victoria clave al imponerse 2-1 sobre la Real Sociedad, en un partido en el que tuvo que remontar tras iniciar en desventaja. Con este resultado, los azulgranas se colocan como nuevos líderes de LaLiga con 19 puntos, superando por uno al Real Madrid.

El encuentro comenzó con un ritmo equilibrado, pero fue el conjunto visitante el que logró abrir el marcador. Álvaro Odriozola apareció al minuto 32 para sorprender a la zaga culé y colocar el 0-1 parcial, generando preocupación en las gradas.

La reacción del Barcelona no tardó en llegar. Apenas 10 minutos después, Jules Koundé aprovechó una acción ofensiva para igualar las acciones al minuto 42. Ese tanto permitió al equipo local irse al descanso con un empate que devolvía la confianza.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Hansi Flick salieron con mayor determinación en busca del gol de la ventaja. La entrada de Lamine Yamal revolucionó el ataque culé y le dio mayor dinamismo al frente ofensivo.

La apuesta tuvo efecto inmediato. Fue el propio Yamal quien sirvió la asistencia para que Robert Lewandowski definiera con categoría al minuto 58 y pusiera el 2-1 en el marcador, desatando la euforia de la afición que se hizo presente en el estadio.

La Real Sociedad intentó reaccionar en la recta final del compromiso, pero el Barcelona controló los tiempos y manejó la posesión para asegurar los tres puntos en casa. La solidez defensiva en los minutos finales resultó determinante para sellar el triunfo.

Goool del Barça 💙❤️

Gol de Lewandowski🔥

Barça 2-1 Real Sociedad

Asistencia del mejor jugador del mundo Lamine Yamal 😍 pic.twitter.com/ikhFnG5Hy5 — Barça Total (@Barca_Total_) September 28, 2025

Con esta remontada, el Barcelona suma su sexta victoria del torneo y aprovecha el tropiezo del Real Madrid en el derbi de la capital para adueñarse del primer lugar. Los culés confirman así su buen momento en la temporada.

El próximo reto para el conjunto blaugrana será mantener el liderato en una liga que se perfila reñida, con la presión constante de sus máximos rivales. Mientras tanto, la afición celebra una remontada que devuelve la ilusión en la lucha por el título.