Memes y críticas: la goleada del Atlético al Real Madrid deja en el ojo del huracán a Xabi Alonso

La derrota del Real Madrid por 5-2 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano no solo significó el fin del invicto blanco en LaLiga, sino que también desató una ola de memes y críticas en redes sociales, donde el principal señalado fue el técnico Xabi Alonso.

Los usuarios no tardaron en ironizar con el planteamiento del entrenador, recordando que en los dos duelos más exigentes de la temporada —ante el PSG en Mundial de Clubes y frente al Atlético en Liga—, el Real Madrid terminó goleado y sin capacidad de reacción.

Los memes se enfocaron en la figura de Alonso, comparándolo con entrenadores que no lograron sostener proyectos exitosos en el banquillo merengue. Otros hicieron énfasis en la fragilidad defensiva del equipo, que en apenas una semana recibió ocho goles entre ambos compromisos.

También Vinícius Júnior y Kylian Mbappé fueron protagonistas de las bromas, con montajes que apuntaban a la falta de peso de sus actuaciones en los grandes partidos, pese a haber marcado en el derbi. Sin embargo, la mayor parte de la crítica digital se dirigió hacia la pizarra táctica del entrenador.

Frases como “XabiBall desinflado”, “El libreto no funciona en los grandes partidos” o “Aprendiendo a sufrir… pero demasiado” se viralizaron en plataformas como X y Facebook, reflejando la frustración de una afición que exige respuestas inmediatas tras una goleada de esta magnitud.

Negreira apareciendo mañana en los titulares después de la derrota del Real Madridpic.twitter.com/zNEoozVZ5R — Miiguel (@miiguel_bf) September 27, 2025

La hinchada merengue en redes sociales cuestionó la poca capacidad de reacción de Alonso ante el vendaval rojiblanco, sobre todo tras el empate antes del descanso. La segunda parte expuso a un Real Madrid desordenado y sin variantes, lo que intensificó la lluvia de comentarios sarcásticos.

Nos vendían que el Real Madrid era el mejor equipo del mundo por ganarle a rivales de media tabla, jugó 2 partidos contra equipos serios (el atlético en su peor momento), y pasó esto, pero oye, que Xabi Alonso es un genio. pic.twitter.com/fNjVRHR0Pi — Vivas🇦🇷🇪🇦🇻🇪 (@TheRealVivasFCB) September 27, 2025

En contraste, la afición del Atlético aprovechó la ocasión para celebrar con humor la histórica goleada, compartiendo imágenes de Julián Álvarez y Alexander Sørloth como héroes inesperados de la noche. El Metropolitano, además de ser una fortaleza, se convirtió en tendencia en redes por los múltiples guiños rojiblancos a la paternidad reciente en el derbi.

Real Madrid fans 🗣️ : we might go unbeaten this season



Athletico Madrid: pic.twitter.com/9sCThIXSku — ola😎𓃵 (@Oladami123) September 27, 2025

La presión sobre Xabi Alonso aumenta en un tramo clave de la temporada. Aunque el Real Madrid sigue en la pelea en el primer lugar en LaLiga, las redes sociales ya encendieron las alarmas: perder los partidos grandes por goleada es un lujo que en el banquillo blanco pocos se pueden permitir.