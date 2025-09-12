¿Cuándo y a qué hora será la pelea en Netflix de Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford?

El boxeador profesional mexicano Saúl Álvarez, más conocido por su apodo “Canelo”, quien ostenta el título de campeón mundial en la división de peso supermediano, enfrentará en Las Vegas, Nevada, al estadounidense Terence Crawford, excampeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la división wélter.

De acuerdo con el canal de televisión especializado en deportes ESPN, esta podría ser una de las peleas comerciales más importantes de los últimos años, debido a que el ídolo mexicano defenderá todos sus títulos mundiales del peso supermediano al enfrentar a quien muchos consideran el mejor boxeador actual de los Estados Unidos.

Previo a la pelea con el “Canelo” Álvarez, Terence Crawford se mantiene invicto y ha sido campeón en cuatro divisiones, desde el peso ligero hasta el superwélter. Este combate ante el mexicano, en el Allegiant Stadium, casa de los Las Vegas Raiders, marcará el salto de categoría más drástico en la carrera profesional del estadounidense.

Si el nacido en la ciudad de Omaha, Nebraska, logra derrotar al mexicano, se convertiría en el primer boxeador de la historia en ser campeón en tres categorías distintas. Por ello, según varios medios especializados, se trata de una de las peleas más grandes de la última década, ya que se enfrentarán dos de los mejores púgiles del mundo.

¿Cuándo y a qué hora será la pelea entre Álvarez y Crawford?

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este evento se transmitirá en vivo y en exclusiva por la plataforma de Netflix, y la cartelera principal está prevista para iniciar a las 18.00 horas en Guatemala y a las 17.00 horas en Nevada.

En disputa estará el campeonato indiscutido del peso supermediano del mexicano, con los cuatro cinturones oficiales en juego: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), por lo que el estadounidense será el retador.

Se especula que el nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mantuvo su tradicional rutina de trabajo, enfocada en la resistencia, la fuerza y la defensa. Sin embargo, Crawford tuvo que aumentar su dieta y ajustar su entrenamiento para ascender de las 148 libras del peso wélter a las 168 libras que se requieren en el peso supermediano.

Este cambio drástico en el peso del púgil nebraskano generó diversas opiniones y múltiples críticas de exboxeadores y especialistas, ya que podría afectar su rendimiento en el cuadrilátero, principalmente en su resistencia y agilidad, algo que el mexicano podría aprovechar para propiciarle la primera derrota de su carrera profesional.

No obstante, pese a las críticas de las últimas semanas, Terence Crawford indicó en redes sociales que se siente "muy confiado" y está listo para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, pues el aumento de peso le permitirá "demostrar una mayor potencia", por lo que será capaz de consolidar su legado como uno de los boxeadores más completos.

Por su parte, el mexicano declaró que llega a Las Vegas, Nevada, con la experiencia de ser campeón indiscutido del peso supermediano, por lo que el combate contra el estadounidense, además de ser un reto deportivo, es también su oportunidad de hacer historia: "No es solo una pelea, es México en el ring", concluyó el nacido en Jalisco.