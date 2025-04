El día que el “Coco” Basile expulsó del vestuario de San Lorenzo al ahora fallecido papa Francisco por considerarlo “mufa”

En múltiples entrevistas el exseleccionador argentino ha relatado la desternillante anécdota con Francisco que ocurrió el 13 de marzo de 1998, fecha en que debutaba en el banquillo de los Cuervos de Boedo.

Basile acababa de poner fin a un convulso periodo con el Atlético de Madrid y comenzaba un difícil desafío con un equipo que tenía una gran plantilla pero no ganaba.

El equipo de Basile, fundado en 1908 por otro sacerdote, Lorenzo Massa, debutaba contra Platense.

El “Coco” notó que un sacerdote del que él no tenía conocimiento entró en los vestuarios del Nuevo Gasómetro para saludar y bendecir a los jugadores en la previa de cada partido.

Basile, creyente en esa otra religión muy futbolera y muy argentina de las cábalas, pidió al entonces presidente del club, Fernando Miele, que lo echara del vestuario por “mufa” o mala suerte.

“Le pregunté a Miele: ‘¿Quién es ese cura?’ y me dijo: ‘Mirá Coco, es un cura que viene siempre acá y está acostumbrado a saludar a los jugadores antes de cada partido'”, recordó Basile en una entrevista con la Televisión Pública argentina.

“Le dije: ¿este tipo viene siempre? Y para qué me vienen a buscar a mí, no le ganan a nadie, entonces contraten al cura. Sacá a este tipo que es mufa. Echalo ya, no quiero ver ningún cura en el vestuario. No quiero a nadie que me distraiga a los jugadores“.

“Entonces va Miele y se dirige a Bergoglio y le dice: ‘Mirá hay un técnico nuevo y a él no le gusta que entre nadie extraño, así que te tenés que ir'”, prosiguió el también extécnico de Racing de Avellaneda.

Dieciséis años después Basile se encuentra con Miele quien le pregunta: “‘¿Viste quién es el Papa?'”.

“Y le dije: ‘cómo no voy a saber quién es el Papa, salió en todos lados’, y me contesta ‘ese es Bergoglio, el que echaste vos del vestuario‘. Una cosa increíble“, contó Basile en medio de risas.

Tras la ‘expulsión‘ a Bergoglio del vestuario, San Lorenzo ganó en el debut de Basile, aquel 13 de marzo, por 4-1 a Platense con tres goles de Alberto ‘Beto‘ Acosta.

Diez años después, Bergoglio, ya en ese entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, se haría socio de la institución del bajo Flores porteño con el carnet número 88235-N.