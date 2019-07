Fue su única derrota: Fallece el boxeador Maxim Dadashev por golpes que sufrió durante combate

“Maxim Dadashev ha muerto en Estados Unidos como consecuencia de las heridas sufridas en su combate contra Subriel Matías”, precisó el organismo en un comunicado, en el que expresó su pésame “a la familia y a los allegados” del púgil.

El combate del peso superligero enfrentó a Dadashev contra Matías, de origen puertorriqueño, el pasado viernes por la noche en Oxon Hill (Maryland) y fue detenido por los preparadores del púgil ruso al finalizar el undécimo asalto.

Dadashev, apodado ‘Mad Max’, ya no pudo volver a pie a los vestuarios e inmediatamente fue hospitalizado y operado para aliviar la presión en el cerebro provocada por una hemorragia.

El boxeador ruso, de 28 años, estaba imbatido luego de 13 combates como profesional (con 11 victorias por nocaut), antes de pelear contra Matías.

“La Federación Rusa de Boxeo investiga las circunstancias en que se produjo la muerte de Dadashev. Investigaremos y averiguaremos por qué sucedió. Es necesario llevar este caso al final”, ha destacado el secretario general del organismo, Umar Kremlev.

La pelea de Dadashev fue detenida por su entrenador, Buddy McGirt, al final del undécimo asalto, cuando el boxeador vomitó y no pudo salir del ‘ring’ por su cuenta. Momentos antes el preparador le insistió al ruso que finalizara el combate.

“Detendré la pelea, Max, la detendré. Has recibido muchos golpes, por favor Max, déjame hacer esto, ¿vale? ¡Mírame, por favor! Has recibido muchos golpes! ¡Si no lo hago, entonces el árbitro lo hará, por favor!”, suplicó McGirth.

This is a mark of a great trainer, one that knows his warrior at war 🥊 a trainer has to love his fighter enough to make a crucial call sometimes saving him from his very self. Great call Buddy @buddymcgirtboxing prayers up for this young warrior #speedyrecovery #toughsport 🙏🏾 pic.twitter.com/cKljvTKOgt

— The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) July 20, 2019