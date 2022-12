Pelé: Maradona, Messi y otros jugadores con los que el astro brasileño comparte el debate de ser el mejor futbolista de la historia

He aquí algunos elementos comparativos para intentar responder a esta pregunta difícil, si no imposible, de responder.

Pelé disputó cuatro Copas del Mundo y consiguió tres títulos, en 1958, 1962 y 1970, un récord aún vigente casi medio siglo después. Tenía apenas 17 años cuando logró su primera corona, con seis tantos (dos de ellos en la final), en el primer campeonato para Brasil, traumatizado tras el Maracanazo de 1950.

En 1962, ‘O Rei’ cayó lesionado en el segundo partido pero 1970 supuso su consagración absoluta, en el punto álgido de su arte en el seno de un equipo de leyenda.

Maradona, ignorado por el DT César Luis Menotti para el Mundial de 1978 que ganó la Albiceleste en casa y con un desempeño decepcionante en la cita de 1982, irrumpió con una fuerza sobrecogedora en 1986: ganó el Mundial prácticamente solo con una actuación histórica y recordada para siempre frente a Inglaterra, en cuartos de final, con “el gol del siglo” y la famosa “mano de Dios”.

En 1990 perdió la final ante Alemania y el mundo lo vio llorar a mares durante la premiación. En 1994, la historia fue un poco más turbia: control positivo a la efedrina, siendo expulsado del Mundial.

Campeón del mundo el 18 de noviembre en Doha, Messi finalmente cerró el círculo. Su palmarés es ahora el más completo con un Mundial (2022), una Copa América (2021), cuatro Ligas de Campeones, una multitud de campeonatos y copas nacionales… y siete Balones de Oro.

“Hoy el fútbol siguió narrando su historia, como siempre, de forma apasionante. Messi ganando su primera Copa del Mundo, como era merecido por su trayectoria”, felicitó Pelé a La Pulga en Instagram, con un guiño a Maradona. “Con seguridad Diego está sonriendo ahora”, agregó ‘O Rei’.

Los tres futbolistas hicieron mítico el número 10. El brasileño evolucionaba hacia volante ofensivo en una época muy prolífica en goles, de ahí su estratosférico registro de 1 mil 281 goles en 1 mil 363 partidos, entre clubes y selección, aunque se contabilizan juegos no oficiales.

Tras Qatar 2022, comparte con Neymar (77 goles, 124 partidos) el honor de ser el máximo artillero de la Seleçao (77 conquistas en 92 juegos).

