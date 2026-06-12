Pies descalzos y 17 goles en un partido: la historia de Julián Quiñónes, quien anotó el primer tanto del Mundial 2026

En apenas ocho minutos de iniciado el partido, la selección de México se adelantó en el marcador, lo que marcó el inicio del camino hacia su victoria por 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

¿El autor del gol? Un hombre originario de Colombia, pero nacionalizado mexicano, llamado Julián Quiñones, quien también inscribió su nombre en la historia al anotar el primer gol de esta competición futbolística.

Además de ser una de las figuras del partido, al contribuir en numerosas ocasiones y apoyar a sus compañeros de equipo, Quiñones también destaca por su peculiar historia y por cómo, poco a poco, forjó su camino hasta llegar a una copa del mundo.

De acuerdo con medios como BBC, Quiñones es originario de Magüí Payán, en Nariño, una pequeña ciudad de Colombia. Su historia destaca, sobre todo, por sus inicios, ya que de niño jugaba futbol descalzo y en canchas improvisadas.

Esto lo respalda el propio Quiñones en una entrevista concedida a ESPN en el 2018, en la que agregó que jugaba futbol a pesar de no tener permiso de sus padres cuando era niño.

"No llegaba a comer a la casa a veces; me iban a buscar y yo no quería salir de la cancha", dijo el jugador.

Sus inicios profesionales comenzaron en un club amateur de la ciudad de Cali llamado Fútbol Paz. Existe una anécdota que tanto el jugador como los dirigentes del club siempre recordarán.

Se trata de la vez que Quiñones anotó 17 goles en un solo partido. "Una anécdota superespecial es que en un solo partido hizo 17 goles. Yo no sé cuántos jugadores en el mundo habrán hecho 17 goles en un partido", dijo uno de los directivos de Fútbol Paz, según Infobae.

Finalmente, la carrera de Quiñones empezó a despegar. Tras fichar por las categorías inferiores del Club Tigres en el 2015 y pasar por equipos como Venados, Lobos BUAP, Atlas de Guadalajara y Club América, finalmente representó a México en esta copa del mundo.

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