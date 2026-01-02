Revelan que un cambio de asiento salvó la vida del boxeador Anthony Joshua en el trágico accidente de Nigeria

Un detalle de último momento salvó la vida de Anthony Joshua en el accidente automovilístico que cobró la vida de dos miembros de su equipo en Nigeria. El boxeador británico había iniciado el viaje sentado en el asiento del copiloto, pero el conductor le pidió que se cambiara a la parte trasera momentos antes del choque fatal.

El percance ocurrió en la autopista Lagos-Ibadan cuando el vehículo en el que viajaba Joshua impactó contra un camión estacionado. Latif Ayodele, entrenador personal del boxeador, y Sina Ghami, preparador físico, perdieron la vida en el acto. Ambos estaban sentados en el lateral del coche donde originalmente viajaba Joshua.

La policía del estado de Ogun confirmó que el conductor del vehículo enfrenta cargos formales por causar muerte por conducción peligrosa, entre otros delitos. El boxeador de 36 años fue hospitalizado con lesiones leves y recibió el alta dos días después del siniestro.

El cambio que marcó la diferencia

El abogado del conductor, Olalekan Abiodun, reveló el detalle que cambió el destino de Anthony Joshua. El viaje había comenzado en Lagos con el boxeador ubicado en el asiento delantero del copiloto, pero la visibilidad reducida llevó al chofer a solicitar un cambio.

"El conductor le pidió que cambiara de asiento porque Anthony es una persona corpulenta y no veía bien el espejo lateral, así que le pidió ir atrás", explicó el letrado. De esta manera, Latif Ayodele pasó al asiento delantero que Joshua acababa de dejar.

Tanto el púgil como el conductor, ambos ubicados en el lado izquierdo del vehículo, sobrevivieron al brutal impacto. Ayodele y Ghami, sentados en el lateral derecho donde originalmente iba Joshua, murieron instantáneamente cuando el vehículo chocó contra el camión detenido en la vía.

Así quedó el vehículo que transportaba a Anthony Joshua. (Foto Prensa Libre: The Punch).

El conductor Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue imputado formalmente por la policía nigeriana. El conductor enfrenta acusaciones que incluyen causar muerte por conducción peligrosa, conducción temeraria y negligente, conducir sin la debida precaución y hacerlo sin licencia válida.

El tribunal de le concedió libertad bajo fianza fijada en 5,000,000 de nairas (más de 3,400 dólares). Kayode quedó bajo custodia hasta cumplir con las condiciones impuestas, con próxima audiencia fijada para el 20 de enero. El acusado negó los cargos y alegó que los frenos del vehículo fallaron.