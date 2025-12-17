Terence Crawford anuncia su retiro invicto: El mensaje de David Faitelson al “Canelo” Álvarez

Durante la noche del pasado martes 16 de diciembre, el boxeador estadounidense Terence Crawford anunció su retiro a los 38 años, con un récord perfecto de 42 victorias en 42 combates, tras haber sido campeón indiscutido en tres categorías distintas y “sin nada más que demostrar”, según sus últimas declaraciones en redes sociales.

"Me aparto de la competición, no porque ya no pueda pelear, sino porque he ganado otra clase de batalla: la de poder irme por decisión propia. Esto no es un adiós, es solo el final de un combate y el inicio de otro", explicó Crawford mediante una grabación difundida en las plataformas digitales, donde recibió el apoyo de sus seguidores.

Ante esta situación, los fanáticos del boxeo no dudaron en recordar el último combate de Crawford, con el que cerró su récord de 42-0. El enfrentamiento se llevó a cabo a mediados de septiembre frente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, a quien derrotó por decisión unánime, coronándose de manera indiscutida en la categoría supermedio.

"Le he entregado a este deporte hasta el último de mis alientos, cada cicatriz, cada triunfo, cada pedazo de mi corazón. Y estoy en paz con lo que viene. Ha llegado el momento", agregó Terence Crawford, quien cerró una carrera de 17 años con 18 títulos mundiales en cinco divisiones: superligero, wélter, supermedio, ligero y superwélter.

¿Qué pasará con los campeonatos de Crawford?

El repentino anuncio del retiro de Terence Crawford tomó por sorpresa al mundo del boxeo internacional, debido a que uno de los peleadores más dominantes de la última década decidió cerrar su carrera profesional y dejar los cuadriláteros en silencio. Su salida marcará el final de una etapa en el deporte de combate contemporáneo.

Asimismo, el retiro del estadounidense también provoca un reacomodo en la cima de varias divisiones, ya que, con su decisión de colgar los guantes, el nacido en la ciudad de Omaha, Nebraska, dejó vacantes los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

La decisión de Terence Crawford deja un escenario poco habitual en el boxeo moderno, dado que, en la actualidad, cuatro títulos importantes se encuentran disponibles al mismo tiempo. Por ello, varios contendientes que no lograron vencer al pugilista estadounidense ahora aparecen como candidatos naturales para las posibles eliminatorias.

Para muchos boxeadores, esta es la oportunidad que esperaron durante toda su carrera, por lo que el retiro de Terence abre una etapa de transición en la que el boxeo internacional deberá encontrar nuevas figuras que sean capaces de sostener el nivel que dejó Crawford, quien dejó una vara muy alta al ser campeón en múltiples divisiones.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: Terence Crawford has officially retired from the sport of boxing‼️



🏆 5-division champion

🏆 42-0, 31 KO’s

🏆 3-division undisputed champion #Legendary pic.twitter.com/ECvBD0WEO2 — Source of Boxing (@Sourceofboxing) December 16, 2025

El mensaje de Faitelson al Canelo

Tras el anuncio del retiro de Terence Crawford, el periodista deportivo mexicano David Faitelson decidió enviarle un mensaje a Saúl “El Canelo” Álvarez, con quien ha tenido diversas discusiones en las últimas dos décadas, principalmente porque considera que el boxeador tapatío nunca fue capaz de vencer a las verdaderas potencias.

“Se retira Terence Crawford. Camino abierto para que Saúl ‘El Canelo’ Álvarez recupere el título mundial supermediano y también comience a pensar en el adiós de los cuadriláteros”, agregó el comunicador, quien considera que el nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es incapaz de aportarle más al boxeo desde que cumplió 35 años.