De Barillas al boxeo mundial: homenajean a Esaú Diéguez, entrenador de Crawford y Léster Martínez

El entrenador guatemalteco Esaú Diéguez Juárez, reconocido por trabajar con campeones del boxeo profesional como el estadounidense Terence Crawford y el guatemalteco Lester Martínez, fue homenajeado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, municipio donde creció.

Aunque actualmente reside en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, pero Diéguez nunca ha olvidado sus raíces. Por ello, la municipalidad local le rindió un reconocimiento que incluyó nombrar una de las principales avenidas como “Esaú Diéguez Juárez”.

Durante el evento, el entrenador no ocultó la emoción al ver imágenes de su infancia proyectadas en pantalla.

En declaraciones a Prensa Libre, expresó la carga emocional del momento: “Fueron calles donde yo de niño corrí, donde jugué; calles que guardan tantos recuerdos”, dijo, y destacó el significado de recibir este honor en el lugar que marcó su vida.

Su trayectoria ha cobrado relevancia en el ámbito internacional, especialmente tras la victoria de Crawford sobre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, con la que se coronó campeón indiscutido de las 168 libras. Posteriormente, también celebró el título interino obtenido junto a Martínez.

De lustrador de zapatos a entrenador de élite

Diéguez no olvida sus orígenes humildes. En su niñez, combinaba los estudios con el trabajo de lustrador de zapatos, hasta que el boxeo llegó a su vida casi por casualidad.

“Unos guantes que llevó mi hermano a la casa despertaron mi pasión”, recuerda.

Continuó su formación académica hasta graduarse como maestro en el Instituto Normal para Varones de Occidente (INVO), en Quetzaltenango. Sin embargo, la muerte de su madre marcó un punto de inflexión que lo llevó a migrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

En el mundo del boxeo, ha formado parte del equipo liderado por Brian McIntyre, conocido como “Bomac”.

Sus inicios fueron desde abajo: “Yo empecé pasando bancos, acarreando agua, y eso me permitió evolucionar”, cuenta.

Hoy, su historia es un ejemplo de perseverancia. “Es algo que yo no me lo creo”, concluye.

Actualmente, Esaú Diéguez Juárez continúa activo en la élite del boxeo y ya trabaja en el próximo compromiso de uno de sus pupilos, Jamar Talley, quien disputará una pelea preliminar en el evento Glory in Giza (Gloria en Giza), sumando así otro capítulo a su trayectoria internacional como formador de talentos.