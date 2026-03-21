Video: la entrenadora que encontró a Léster Martínez en el futbol y predijo su grandeza

Antes de convertirse en una de las grandes figuras del boxeo guatemalteco, Léster Martínez dio sus primeros pasos en el deporte en una cancha de futbol, en San Benito, Petén.

La profesora Crucita Delgado, quien lo llevó a jugar cuando tenía apenas 10 años, recuerda cómo descubrió su talento y cómo, incluso en el futbol, ya mostraba cualidades que hoy lo distinguen como atleta de alto rendimiento.

“En ese entonces se hacían muchos campeonatos de niños. Estábamos jugando en el campo de Colón y Exán cuando miré a un niño que le pegaba muy bien al balón; era zurdo”, relata.

Sin estar inscrito en ningún equipo, decidió invitarlo a jugar. “Le pregunté si quería jugar y me dijo que sí. Luego fui a hablar con su mamá y su papá, y ahí empezó todo”, agrega.

A partir de ese momento, Delgado lo integró a su equipo y lo acompañó en sus entrenamientos.

“Yo lo pasaba buscando a su casa para ir a jugar futbol, porque ya tenía el equipo listo en el campo”, cuenta.

Según la profesora, Martínez destacaba no solo por su habilidad, sino también por su actitud. “Era un patojo muy respetuoso, muy amigable con todos”, recuerda.

Durante su etapa como futbolista, el petenero tuvo la oportunidad de competir fuera del país. “Su último juego fue cuando lo llevamos a Tapachula —México—”, afirma Delgado.

De la cancha al ring

Sin embargo, ese viaje marcó el final de su camino en el balompié.

Al regresar, la profesora intentó invitarlo de nuevo, pero recibió una respuesta que cambiaría su destino.

“Fui a buscarlo otra vez y su papá me dijo que Léster estaba entrenando boxeo”, relata.

Lejos de sorprenderse, Delgado consideró que ese cambio era natural. “Le dije que, con su carácter y su temperamento, iba a sobresalir en ese deporte”, dice.

En la cancha, Martínez jugaba como defensa por el lado izquierdo. “Muy zurdo y no dejaba pasar a nadie, era buen defensa”, describe, cualidades que hoy se reflejan en su estilo sobre el ring.

Actualmente, Delgado sigue de cerca la carrera de su exalumno y no oculta su emoción al verlo pelear. “Da mucha emoción. A veces, cuando le están pegando, mejor cierro los ojos”, confiesa.

Finalmente, le envía un mensaje al boxeador guatemalteco: “Léster, hijo, cómo te decía cuando estabas chico. Dios te bendiga y que te siga guiando en este deporte. Sabes que te aprecio mucho”.

Hoy, mientras Martínez busca seguir haciendo historia en el boxeo, en San Benito lo recuerdan como el niño que comenzó persiguiendo un balón y terminó encontrando su destino en un ring.