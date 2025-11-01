Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la novena etapa que partirá desde Chimaltenango

Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la novena etapa que partirá desde Chimaltenango

La etapa más larga de toda la competencia recorrerá 200.3 kilómetros hasta Antigua Guatemala en la penúltima jornada, con un premio de montaña decisivo a 12 kilómetros de la meta.

Alejandra Soto

La novena etapa es la más larga de toda la competencia con 200.3 kilómetros que recorre desde Chimaltenango hasta Antigua Guatemala.

Tras la victoria de Rodrigo Contreras en la octava etapa y el destacado segundo lugar del guatemalteco Fredy Toc, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 llega a su penúltima jornada con una clasificación general cerrada.

La novena etapa será la más larga de toda la Vuelta con 200.3 kilómetros desde Chimaltenango hasta la histórica ciudad de Antigua Guatemala. Este recorrido incluye un premio de montaña de primera categoría en Alotenango, ubicado a solo 12 kilómetros de la meta, que será decisivo para la clasificación general.

El colombiano Cristian Camilo Muñoz del Nu Colombia mantiene el maillot amarillo por apenas 4 segundos sobre Óscar Santiago Garzón del GW Erco Shimano.

Con solo esta etapa y el circuito final en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala el domingo 2 de noviembre por delante, cada segundo cuenta en la definición del campeón de esta edición 64.

Recorrido de la novena etapa

Este trazado de 200.3 kilómetros será el más extenso de toda la Vuelta, poniendo a prueba la resistencia de los ciclistas en una jornada que combina terrenos planos en la costa sur con el ascenso final hacia Antigua Guatemala.

Chimaltenango:

  • Chimaltenango (salida)
  • El Tejar

Sacatepéquez:

  • Ciudad Vieja

Escuintla:

  • Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa
  • Patulul
  • Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa (segunda vez)
  • Escuintla

Sacatepéquez:

  • Ciudad Vieja (segunda vez)
  • Antigua Guatemala (meta frente al parque y municipalidad)

Horarios y detalles técnicos

  • Hora de reunión: 9:00 a.m. frente al parque y municipalidad de Chimaltenango
  • Cierre de firmas: 9:50 a.m.
  • Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes

Las tres metas volantes estarán ubicadas en la zona de la costa sur:

  1. Florido El Aceituno - km 64
  2. Entrada a Santa Lucía Cotzumalguapa - km 88
  3. Entrada a Santa Lucía Cotzumalguapa (segunda vez) - km 128

Premio de montaña

  1. Entrada a Alotenango - 1ra categoría - km 188.3

Los 200.3 kilómetros de recorrido representan un desafío mayúsculo para todos los participantes. La etapa iniciará con más de 60 kilómetros antes de la primera meta volante, continuará con un largo tramo por la costa sur de más de 120 kilómetros, y culminará con el ascenso hacia Antigua Guatemala.

Alejandra Soto

