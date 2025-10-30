Vuelta a Guatemala 2025: Detalles de la séptima etapa que partirá desde San Francisco El Alto, Totonicapán

Tras la victoria del colombiano Yeison Reyes del Orgullo Paisa en la sexta etapa y la destacada actuación del guatemalteco Julio Ispaché, quien se convirtió en el mejor representante nacional al finalizar tercero, la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025 continúa este jueves con su séptima etapa.

La séptima etapa presentará un recorrido de 137 kilómetros que incluye cinco vueltas en la autopista de Salcajá y un premio de montaña de primera categoría en Palestina que será clave para la clasificación general.

El colombiano Cristián Muñoz del NU Colombia mantiene el maillot amarillo de líder, mientras que Ispaché del Decorabaños Bantrab se ubica en octavo lugar de la general como el mejor guatemalteco.

La clasificación general está más apretada que nunca, con Óscar Garzón del GW Erco Shimano a solo 1 segundo del líder y Carlos Gutiérrez del Movistar Best PC a 5 segundos. Con solo cuatro etapas restantes hasta el cierre en el anillo periférico de la Ciudad de Guatemala, cada segundo cuenta en la batalla por el título.

Recorrido de la séptima etapa

La caravana ciclística partirá desde el estadio de San Francisco El Alto y atravesará:

Totonicapán:

San Francisco El Alto (salida)

Cuatro Caminos

Paxtoca

Quetzaltenango:

Autopista Salcajá (5 vueltas)

Quetzaltenango

Palestina de Los Altos

San Marcos:

San Pedro (meta frente al parque y municipalidad)

Este trazado de 137 kilómetros presentará un formato especial con cinco vueltas en la autopista de Salcaja, lo que permitirá al público seguir la carrera desde un mismo punto en múltiples ocasiones.

Horarios y detalles técnicos

Hora de reunión: 9:00 a.m. en el estadio de San Francisco El Alto

9:00 a.m. en el estadio de San Francisco El Alto Cierre de firmas: 9:50 a.m.

9:50 a.m. Salida oficial: 10:00 a.m.

Metas volantes

Las tres metas volantes estarán ubicadas estratégicamente en el circuito de Salcaja y cerca del aeropuerto:

Salcaja 2do. Paso - km 40.9 Salcaja 4to. Paso - km 69.9 Aeropuerto de Quetzaltenango - km 87.5

Premios de montaña

La séptima etapa incluye tres ascensos catalogados, destacando el premio de primera categoría:

Palestina - 1ra categoría - km 115 Santa Irene - 4ta categoría - km 121.7 San Pedro - 4ta categoría - km 134.3

Con diferencias de apenas segundos entre los tres primeros de la general, esta séptima etapa podría provocar cambios importantes en el maillot amarillo. Yeison Reyes, ganador de ayer y nuevo líder de la montaña con 33 puntos, buscará repetir su actuación en el premio de primera categoría para seguir sumando en esa clasificación.