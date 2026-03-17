“El campeón visitándonos”: el video que muestra a Lester Martínez con la leyenda del boxeo, Terence Crawford

Cada vez está más cerca la pelea en la que el guatemalteco Lester Martínez se enfrentará al estadounidense Immanuwel Aleem por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

En los últimos días se ha visto a Martínez entrenar con todo su equipo y con su entrenador, Esaú Diéguez, en sesiones en las que pone a prueba sus capacidades físicas, mentales y tácticas para el enfrentamiento.

Este 17 de marzo, el entrenamiento de Lester Martínez llamó la atención por la presencia de un invitado reconocido y peculiar: la leyenda del boxeo estadounidense Terence Crawford.

Crawford es recordado como uno de los boxeadores más destacados de la historia reciente, no solo por haber sido campeón en distintas divisiones, sino también por retirarse invicto, con una última victoria ante Saúl "Canelo" Álvarez.

Fue el propio entrenador de Martínez quien publicó este martes un video en el que se observa cómo Crawford y Martínez entrenan juntos, a cinco días del combate del guatemalteco.

"El campeón visitándonos a cinco días de la pelea, decisión + acción = resultado", escribió Esaú Diéguez en sus redes sociales.

La publicación se volvió viral rápidamente y, en Facebook, cuenta con más de tres mil reacciones y más de cien comentarios, en los que destacan la figura de Crawford y la forma en que muestra su apoyo al guatemalteco.

"Toda Guatemala respeta a Crawford, qué humildad", "Qué nivel lo están puliendo, en cómo moverse en el ring tanto para tirar golpes como en la defensa" y "Gracias Crawford por apoyar a Lester" fueron algunos de los comentarios vistos en la publicación.

El entrenamiento de Martínez con Crawford alimenta la emoción de que el guatemalteco pueda hacer historia y ampliar su racha invicta.

Además, la historia de Martínez sigue en aumento ya que recientemente ascendió al puesto número 2 del ranking supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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