Muere Hulk Hogan a los 71 años: leyenda de la lucha libre y figura polémica por su apoyo a Trump

El luchador estadounidense Hulk Hogan, leyenda de World Wrestling Entertainment (WWE) y conocido en los últimos años por ser seguidor del presidente Donald Trump, falleció a los 71 años a causa de un paro cardíaco en Florida, según confirmó este jueves su mánager a NBC y reportes de TMZ.

Hogan fue el icónico rostro de la lucha libre profesional durante la década de 1980. Su destreza en el ring lo catapultó como actor.

Conocido por su imponente físico de dos metros, su pañuelo de color vibrante y su distintivo bigote rubio, Hogan falleció en su casa de Florida, reportó NBC News, citando a su mánager, Chris Volo.

TMZ también informó la noticia con fuentes anónimas.

También lea: Hulk Hogan desmintió en junio último rumores sobre su estado crítico mientras se recuperaba tras ser hospitalizado

La WWE lamentó el fallecimiento de Hogan, miembro de su Salón de la Fama.

Además, reconoció su importancia en el reconocimiento mundial de la lucha libre.

Médicos y policías llegaron por la mañana a su casa en Clearwater, ciudad en la zona de la bahía de Tampa, en el centro oeste de Florida, donde trasladaron al luchador en ambulancia, reportó TMZ, tras meses de rumores sobre el estado de salud de Hogan.

La congresista republicana, Anna Paulina Luna, confirmó el deceso del luchador, nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.