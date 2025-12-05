⁠Así quedó el grupo de Argentina para el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se realizó este jueves 5 de diciembre y definió el camino de todas las selecciones participantes en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta será la primera Copa del Mundo con 48 equipos y un formato renovado que incluye una fase de 16avos de final antes de los octavos tradicionales.

El campeonato comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas. La final se celebrará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

La selección Argentina, la actual campeona del mundo, quedó ubicada en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, en ese orden de enfrentamientos. Las sedes específicas (ciudades y estadios) y las fechas exactas de los partidos aún están sujetas a confirmación por parte de FIFA, que publicará el calendario completo este sábado 6 de diciembre.

Los partidos de Argentina en fase de grupos

Según el calendario preliminar, la Selección Argentina debutaría el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, con posibles sedes en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium.

El segundo partido está programado inicialmente para el lunes 22 de junio de 2026 frente a Austria, con el Dallas Stadium o el San Francisco Bay Area Stadium como opciones de sede.

Argentina cerraría la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania, con Kansas City o Dallas como posibles escenarios.

El posible camino de Argentina

Si la Albiceleste termina como líder del Grupo J, enfrentaría en 32avos de final al segundo del Grupo H, donde se encuentran España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Este partido se disputaría en Miami.

En caso de avanzar a octavos de final, Argentina podría cruzarse con segundos lugares de los Grupos D y G, donde destacan selecciones como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica.

Proyectando hipotéticamente un cuarto de final, los campeones del mundo podrían enfrentar a Portugal de Cristiano Ronaldo, y en una eventual semifinal se perfilaría un duelo contra Inglaterra o Brasil.

Un formato renovado

El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzarán automáticamente, junto con los ocho mejores terceros lugares.

Este nuevo formato introduce una ronda de 16avos de final, algo inédito en la historia de las Copas del Mundo. A partir de esa instancia, el torneo seguirá el formato tradicional de eliminación directa hasta llegar a la gran final.

El certamen se disputará en 16 ciudades de los tres países anfitriones, siendo el Mundial con mayor número de sedes en la historia. Estados Unidos albergará la mayoría de los partidos, incluyendo la final en Nueva York.