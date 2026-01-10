¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid? Detalles de la final de la Supercopa de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en la final de la Supercopa de España que se disputará en el Alinma Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Será la cuarta final consecutiva de este torneo entre ambos equipos, consolidando al clásico español también como un clásico en tierras sauditas.

El Barcelona llega como amplio favorito tras dominar LaLiga con 49 puntos y mostrar un nivel superior durante toda la temporada. Los culés vienen de golear 5-1 al Athletic Club en semifinales. Hansi Flick busca su segundo título al frente del conjunto azulgrana.

Por su parte, Real Madrid atraviesa un momento de incertidumbre a pesar de vencer 2-1 al Atlético de Madrid en semifinales. Los merengues marchan segundos en LaLiga a cuatro puntos del Barcelona y necesitan títulos para calmar las críticas. Xabi Alonso busca su primer trofeo como técnico del Madrid en un partido crucial.

Fecha y Hora del clásico

Final de la Supercopa de España

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Domingo 11 de enero de 2026 Hora: 1:00 p.m. (hora de Guatemala)

1:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Alinma Stadium, Yeda, Arabia Saudí

Lamine Yamal confirmó su recuperación tras entrenar con normalidad el sábado y tiene opciones de ser titular. El joven crack había sido suplente contra el Athletic Club por problemas estomacales pero está listo para el clásico. Del lado del Madrid, Kylian Mbappé apura sus opciones de estar disponible tras molestias físicas.

Este clásico permitirá consolidarse a uno de los equipos como el mejor equipo del momento en España. Barcelona llega con mayor confianza y regularidad en su juego, mientras que Real Madrid necesita demostrar que puede competir al máximo nivel ante su archirrival. El primer título del 2026 está en juego y ambos equipos buscan iniciar el año con el pie derecho.