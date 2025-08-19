¿A qué hora juega el Real Madrid? Xabi Alonso debuta en la Liga contra Osasuna

El nuevo Real Madrid, con Xabi Alonso al mando y Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono como caras nuevas que vuelven a desatar la ilusión del madridismo, se presenta ante el Santiago Bernabéu en una puesta de largo frente a Osasuna, con ilusiones renovadas con la llegada de Alessio Lisci al banquillo.

El 19 de agosto de 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España, fue el último partido de Xabi Alonso con el Real Madrid en casa. El 18 de abril de 2017, su primer regreso, con otra camiseta, la del Bayern Múnich, en un reencuentro en el que recogió todo el afecto del madridismo que reconoció tres años de un centrocampista que era estilo y precisión.

Ocho años, cuatro meses y un día después llega un momento tan esperado como deseado por el aficionado madridista. Alonso toma las riendas del equipo tras triunfar en Alemania haciendo historia del Bayer Leverkusen.

El heredero de Carlo Ancelotti, que se marchó tras conquistar dos títulos menores en un curso, el pasado, en el que aspiraba a siete. Incapaz de devolver el hambre e impulsar el esfuerzo colectivo en un grupo de jugadores con la barriga llena de títulos. Un legado eterno el del técnico italiano, el más laureado de la historia del Real Madrid.

Como el de Luka Modric, el jugador con más títulos, al que el club no renovó a sus 39 años por un año más para cumplir su deseo de llegar al Mundial 2026 y retirarse de blanco. Nuevos tiempos en la 'casa blanca'. Nuevo estilo con el libreto de Xabi Alonso que, tras la primera toma de contacto en el Mundial de Clubes, se presenta ante su afición.

Tras 15 días de pretemporada, molestos por no acceder LaLiga al aplazamiento, pero sin que sirva de excusa para responder al ritmo que imprime el Barcelona desde el primer capítulo liguero.

¿A qué hora juega el Real Madrid?

El cuadro de Xabi Alonso comenzará esta nueva aventura en el futbol español a las 13 horas, de Guatemala, en el choque frente Osasuna y que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

La liga española es transmitida por varias plataformas de pago como el es caso de VIX+, DANZ, así como Tigo Sports.