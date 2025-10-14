¿A qué hora juega hoy Panamá frente a Surinam?, rivales de Guatemala en el grupo A

Fútbol Internacional

¿A qué hora juega hoy Panamá frente a Surinam?, rivales de Guatemala en el grupo A

Panamá recibe este martes a Surinam en un duelo clave por las eliminatorias mundialistas en el estadio Rommel Fernández.

Herberth Marroquín

Los jugadores titulares de la selección de Panamá posan para la foto en el estadio Romer Fernández, de la ciudad de Panamá, momentos antes de enfrentar a su similar de Guatemala, en partido eliminatorio rumbo al Mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: AFP).

¿A qué hora juega hoy Panamá frente a Surinam?, rivales de Guatemala en el grupo A. (Foto Prensa Libre: AFP).

Este martes, la Selección Nacional de Panamá enfrentará a Surinam por la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, donde se espera un lleno total y el fervor de la afición canalera durante los 90 minutos o más que dure el partido.

El conjunto dirigido por el danés Thomas Christiansen llega como líder del Grupo A con cinco puntos, producto de dos empates y una victoria. Surinam, por su parte, ocupa la segunda posición con la misma cantidad de unidades, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo por el liderato.

Ambas selecciones buscan encaminar su clasificación, y la paridad en puntos aumenta la urgencia de conseguir una victoria. El ganador no solo se quedará con el liderato en solitario, sino que también ganará confianza para afrontar los últimos dos compromisos de la fase.

En el primer enfrentamiento entre ambos, disputado en Paramaribo, el marcador terminó 0-0. Surinam mostró un juego físico, ordenado y con buen toque, respaldado por una base de jugadores que militan en clubes europeos.

Ahora, Panamá buscará imponer condiciones en casa, con el respaldo de su afición, Lla mesa está servida: ambos equipos quieren llegar a ocho puntos y mantener vivo el sueño mundialista. El partido está programado para las 19.00 horas de Guatemala y se podrá ver por Tigo Sports.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

