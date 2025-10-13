Así marcha la tabla de posiciones del grupo C, después de los triunfos de Honduras y Costa Rica en las eliminatorias mundialistas

Este lunes se vivió una jornada vibrante en las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), específicamente en el Grupo C, conformado por Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Haití.

Los equipos favoritos cumplieron con las expectativas, se impusieron con autoridad en casa y consolidaron sus aspiraciones de quedarse con el primer lugar del grupo, que otorga el boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Honduras 3-0 Haití , Estadio Nacional, Tegucigalpa la acción comenzó en tierras catrachas, donde Honduras recibió a Haití en un duelo clave, ya que ambos llegaban empatados con cinco puntos en la cima del grupo.

Desde el inicio, los dirigidos por Reynaldo Rueda mostraron superioridad, al dominar el juego con un fútbol dinámico y ofensivo.

Los goles llegaron en el primer tiempo:

Manuel Rivas abrió el marcador con una definición precisa.

Anthony Lozano amplió la ventaja con golazo pegado al palo del arquero

Finalmente, Romell Quioto selló el 3-0 con una gran jugada colectiva que desató la euforia en el Estadio Nacional.

Con esta victoria, Honduras se coloca como líder del grupo y da un paso firme hacia la clasificación directa al Mundial.

Costa Rica 4-1 Nicaragua, Estadio Nacional de la Sabana, San José, en el segundo encuentro del día, Costa Rica recibió a Nicaragua con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato. Los ticos no decepcionaron y ofrecieron una exhibición de buen fútbol ante su afición.

Los goles fueron obra de:

Alonso Martínez, quien brilló con un doblete a los minutos 12 y 28.

Manfred Ugalde, que aumentó la ventaja con una gran definición.

Francisco Calvo, que cerró la cuenta con un espectacular gol de chilena en el tiempo de reposición (90+4).

Por parte de Nicaragua, Junior Arteaga descontó momentáneamente, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Con estos resultados, Honduras se adueña del liderato, seguido de cerca por Costa Rica. Haití aún mantiene esperanzas. Por su parte, Nicaragua queda sin opciones de alcanzar el primer lugar y deberá enfocarse en buscar el repechaje.

Las próximas dos jornadas serán decisivas para definir al clasificado directo del Grupo C rumbo al Mundial del 2026. La emoción continúa y los equipos centroamericanos y caribeños se preparan para darlo todo en la recta final.