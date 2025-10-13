Honduras vence a Haití y se afianza como líder del Grupo C en las eliminatorias mundialistas

Honduras venció como local 3-0 a la selección de Haití en el inicio de la cuarta fecha del Grupo C de las eliminatorias mundialistas, en un encuentro en el que ambos equipos se disputaban el liderato.

Desde el primer minuto, el conjunto hondureño salió decidido a buscar el resultado en el Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa. El primer gol llegó al minuto 18, obra de Manuel Rival, lo que desató la algarabía de la afición.

El segundo tanto fue anotado por Antony “Choco” Lozano al 26, con una definición precisa al palo del arquero caribeño Johny Placide. El 3-0 definitivo lo marcó Romell Quioto antes del descanso, coronando una primera mitad destacada tanto en lo individual como en lo colectivo.

En la segunda parte, Haití tuvo la posesión del balón, pero fue estéril, ya que no logró generar peligro en el arco defendido por Edrick Menjívar. Por su parte, la “H” se dedicó a controlar al rival y buscar oportunidades al contragolpe.

Con este resultado, Honduras suma 8 puntos y se mantiene como líder del grupo, mientras que Haití se queda con 5 unidades. Los catrachos cerrarán la fase de grupos con dos partidos como visitantes frente a Nicaragua y Costa Rica, en los que buscarán sellar su clasificación a una Copa del Mundo, algo que no consiguen desde Brasil 2014.