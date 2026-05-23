Dibu Martínez enciende las alarmas en Argentina tras sufrir una fractura antes del Mundial 2026

La alarma se encendió en la Selección Argentina. Emiliano “Dibu” Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, aunque igual disputó los 90 minutos en la victoria 3-0 del Aston Villa sobre Friburgo para consagrarse campeón de Europa.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor”, confesó el arquero tras el partido. Los estudios médicos confirmaron que la lesión no requerirá cirugía y que tendrá una recuperación aproximada de 20 días, una noticia que llevó alivio al cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Pese al optimismo, los tiempos son ajustados y el arquero estaría descartado para los amistosos ante Honduras e Islandia previos al Mundial 2026. La prioridad será que llegue en condiciones al debut de la Albiceleste frente a Argelia el próximo 16 de junio en Kansas City.

Mientras Martínez se recupera, Gerónimo Rulli y Juan Musso pelearán por un lugar en el arco durante la preparación. Sin embargo, en Argentina no hay dudas: si el Dibu se recupera a tiempo, seguirá siendo el dueño indiscutido del arco campeón del mundo.

A pocos días del mundial

Aunque los tiempos de recuperación son ajustados, en el entorno de la Albiceleste reina el optimismo y todo apunta a que el arquero llegará en condiciones para el debut mundialista ante Argelia.

El cuerpo médico apuesta por un tratamiento conservador y confía en que el marplatense pueda reaparecer incluso antes de la fase decisiva. Mientras tanto, Scaloni aprovechará los amistosos previos para darle minutos a Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, pero la mira está puesta mucho más allá. Por eso, si existe el mínimo riesgo de recaída, el cuerpo técnico no descarta preservar al Dibu para que llegue pleno a los cruces directos, donde suele convertirse en figura decisiva.