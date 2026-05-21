Mundial 2026: Cuántos goles y asistencias necesita Mbappé para alcanzar el récord de Messi

Si hay un nombre ligado históricamente al gol en los Mundiales, ese es el de Lionel Messi. El astro argentino lidera actualmente el ranking de participaciones directas en anotaciones en la Copa del Mundo gracias a una combinación de goles y asistencias que lo colocan por encima de las mayores leyendas del torneo.

En sus cinco participaciones mundialistas, Messi acumula 13 goles y ocho asistencias, para un total de 21 contribuciones directas, la cifra más alta registrada en la historia de la competencia.

El capitán de la selección argentina no solo construyó este récord por su capacidad goleadora, sino también por su influencia en la generación de juego. Sus ocho asistencias igualan la marca de históricos como Diego Maradona, Pelé y el alemán Uwe Seeler, únicamente superados por Didí y Fritz Walter, ambos con nueve.

Gracias a ese equilibrio entre definición y creación, Messi logró superar a otros gigantes del fútbol mundial. Detrás del argentino aparecen nombres como Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 tantos; Ronaldo Nazário, con 15 goles; Gerd Müller, con 14; y Pelé, con 12 anotaciones. Todos ellos terminaron con 20 contribuciones directas.

Más atrás figuran el polaco Grzegorz Lato y Uwe Seeler con 17 participaciones en goles, mientras que Diego Maradona y Thomas Müller cerraron sus carreras mundialistas con 16.

Sin embargo, el récord de Messi ya comienza a sentir la presión de una nueva generación encabezada por Kylian Mbappé.

El delantero francés, con apenas dos Mundiales disputados, suma ya 12 goles y tres asistencias, para un total de 15 contribuciones directas, igualando registros históricos de figuras como Jürgen Klinsmann y Ademir.

Con solo 27 años y a las puertas de disputar su tercera Copa del Mundo en 2026, Mbappé aparece como el principal candidato para acercarse a varias de las marcas históricas del fútbol mundial.

Además del francés, otras figuras llegarán al próximo Mundial con la posibilidad de seguir escalando posiciones. Antoine Griezmann, Ivan Perišić y Harry Kane acumulan actualmente 11 contribuciones directas, mientras que Cristiano Ronaldo y James Rodríguez registran diez participaciones en goles.

La Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un nuevo formato con 48 selecciones y más partidos, algo que podría facilitar que varios futbolistas aumenten sus cifras.

Aun así, la marca de 21 contribuciones directas de Lionel Messi sigue representando, por ahora, la máxima expresión de productividad ofensiva en la historia de los Mundiales y un estándar difícil de igualar incluso para las nuevas estrellas del fútbol internacional.