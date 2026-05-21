Brasil llega al Mundial 2026 bajo presión y con la obsesión del hexacampeonato: así le ha ido en sus últimas participaciones

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Brasil llega al Mundial 2026 bajo presión y con la obsesión del hexacampeonato: así le ha ido en sus últimas participaciones

Cinco estrellas pesan, y Brasil las siente más que nadie. En Norteamérica 2026, la Canarinha jugará con algo más que talento: jugará con urgencia, memoria y sed de revancha. Así le ha ido en los últimos mundiales.

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Romario es el cuarto máximo anotador de la selección de Brasil con 55 goles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Romario es el cuarto máximo anotador de la selección de Brasil con 55 goles. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Hay camisetas que pesan por historia… y otras que arden por obligación. La de Brasil es ambas cosas. La Verdeamarela, el Scratch du Oro, la Canarinha, la Seleção: llámela como quiera, pero entienda lo esencial: Brasil nunca viaja a una Copa del Mundo solo para participar. Viaja para reinar.

Y hoy, con el Mundial 2026 en Norteamerica en el horizonte —en Estados Unidos, donde levantó su cuarto título en 1994—, el gigante sudamericano vuelve a mirar a todos desde esa mezcla de orgullo y urgencia que solo conoce el pentacampeón.

En este escenario, con Carlo Ancelotti como estratega y una lista de 26 elegidos para la gran cita, Brasil se presenta con una misión clara: buscar el hexacampeonato y cortar una sequía que ya se siente demasiado larga para el paladar más ganador del planeta futbol.

Porque sí, Brasil es el máximo campeón, con cinco Copas del Mundo en su vitrina, y ese dato no es un adorno: es una identidad, una presión constante, un espejo que exige grandeza en cada generación.

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AME8650. BRASILIA (BRASIL), 26/02/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). Antes de acercarse al atril para entonar su discurso, Lula recibió el trofeo dorado de manos de Cafú, el último capitán brasileño en alzar la copa, siguiendo con el protocolo de la FIFA, que establece que el galardón de oro macizo solo puede ser tocado por jefes de Estado y consagrados campeones del mundo EFE/ Andre Borges

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La historia manda: el pentacampeón quiere volver a su trono

Brasil conquistó el mundo en Suecia 1958, repitió en Chile 1962, volvió a celebrar en México 1970, tocó la gloria otra vez en Estados Unidos 1994 y completó su leyenda en Corea-Japón 2002. Cinco estrellas sobre el escudo, cinco páginas de oro y una narrativa que convirtió a la Canarinha en sinónimo de Copa del Mundo.

Pero el tiempo también muerde. Han pasado 24 años desde la última vuelta olímpica mundialista y, aunque Brasil nunca deja de ser Brasil, en las últimas ediciones el equipo ha alternado talento con dudas, y brillo con frustración. La Seleção llega al 2026 con algo que no siempre se le ve encima: una necesidad emocional, un deseo de revancha histórica, una herida abierta con varias cicatrices.

La constelación eterna: de Pelé a Neymar, el ADN de Brasil

Parte del mito brasileño no se explica solo con títulos: se explica con nombres. Con jugadores de distintas eras que formaron una constelación irrepetible: Edson Arantes do Nascimento (Pelé), Garrincha, Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafú, Roberto Carlos y tantos otros que hicieron del “jogo bonito” una religión global.

Ahora, el relato se apoya en otro capítulo: Neymar como bandera emocional, aunque ya no en su pico físico ni en su mejor momento, sino en el tramo final de su carrera, intenta conducir a Brasil hacia el “hexa” con el respaldo de una nueva camada que aporta energía, vértigo y desequilibrio: Vinícius Jr., Raphinha y una base competitiva que mezcla jerarquía con hambre.

La pregunta no es si Brasil tiene talento —siempre lo tiene—, sino si esta vez conseguirá convertir el talento en solidez, el brillo en estructura y la historia en futuro.

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Osijek (Croatia), 08/09/2024.- Luka Modric of Croatia celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA Nations League group A soccer match between Croatia and Poland, in Osijek, Croatia, 08 September 2024. (Croacia, Polonia) EFE/EPA/Piotr Nowak POLAND OUT

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GR1207. DOHA (CATAR), 05/12/2022.- Neymar (d) de Brasil disputa un balón con Hwang In-beom de Corea del Sur hoy, en un partido de los octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Brasil y Corea del Sur en el estadio 974 en Doha (Catar). EFE/ Esteban Biba

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No fue una eliminatoria perfecta, pero el peso del escudo nunca desaparece

Brasil no llega como el gran favorito absoluto después de una clasificación con altibajos y tramos en los que, por momentos, pasó apuros. Sin embargo, hay un sello que jamás se borra: es la única selección que ha disputado todas las ediciones de la Copa del Mundo. Puede sufrir, puede tambalear, puede atravesar críticas… pero al final, Brasil aparece. Y cuando aparece, el torneo cambia de temperatura.

Eso también lo saben los rivales: la Verdeamarela es ese equipo al que nadie quiere encontrarse en un cruce decisivo, porque aun sin dominar todo el camino, puede encenderse en un instante y convertirte en cenizas con una jugada.

El recorrido en las últimas Copas del Mundo: golpes, frustraciones y una herida imborrable

Alemania 2006 (cuartos de final): Brasil avanzó con expectativas enormes en la fase de grupos estuvo en el grupo F junto con Croacia, Australia y Japón en donde paso primero de grupo en octavos se final elimino a Ghana pero en cuartos de final se cruzó con Francia y cayó 1-0 con gol de , con lo que quedó eliminado antes de las rondas decisivas. Fue un golpe duro para un equipo que llegaba con etiqueta de candidato y actual monarca.

Sudáfrica 2010 (cuartos de final): El torneo comenzó con victorias ante Corea del Norte (2-1) y Costa de Marfil (3-1). Luego llegó un empate 0-0 con Portugal y Brasil cerró como líder de grupo. En los octavos de final venció de manera categórica a Chile, pero en cuartos de final, Holanda lo eliminó 2-1, con un doblete de Sneijder, en otro adiós prematuro.

Brasil 2014 (semifinales: la gran humillación): Fue local, fue favorito, fue ilusión nacional… y terminó en pesadilla. Brasil avanzó como lider en la fase de grupos, eliminó a Chile en una serie dramática y venció a Colombia en cuartos de final, pero en semifinales llegó el partido que quedó tatuado en la memoria: el 1-7 ante Alemania. Una escena histórica, un terremoto futbolístico, una herida tan grande como el propio país.

Rusia 2018 (cuartos de final): Brasil superó la fase de grupos y en octavos eliminó a México con goles de Neymar y Firmino, pero en cuartos de final se topó con Bélgica y cayó 1-2. Otro intento que se apagó en el mismo escalón.

Qatar 2022 (cuartos de final): Con Neymar como estandarte, Brasil volvió a colocarse como candidato. Ganó el grupo, goleó a República de Corea en octavos de final y volvió a sembrar temor, pero en cuartos de final chocó con Croacia, empató y terminó eliminado en la tanda de penales. Un capítulo más de la sequía.

Brasil se ha quedado repetidamente a las puertas del tramo final y, cuando ha llegado más lejos, el golpe ha sido brutal. Esa combinación explica el ánimo con el que aterriza rumbo al 2026: orgullo herido y obsesión por cerrar el círculo.

El Mundial 2026: el calendario marca el inicio del sueño

Brasil debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey. Luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia cinco días después, en Miami.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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