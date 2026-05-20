Cómo cambiaron los Mundiales desde 1930 antes de la expansión a 48 selecciones

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Cómo cambiaron los Mundiales desde 1930 antes de la expansión a 48 selecciones

Desde la Copa Jules Rimet hasta el VAR, el torneo ha evolucionado constantemente. Hoy se alista para el cambio más grande de todos: una expansión sin precedentes.

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AME8650. BRASILIA (BRASIL), 26/02/2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a varios exjugadores brasileños durante una ceremonia este jueves, en Brasilia (Brasil). Antes de acercarse al atril para entonar su discurso, Lula recibió el trofeo dorado de manos de Cafú, el último capitán brasileño en alzar la copa, siguiendo con el protocolo de la FIFA, que establece que el galardón de oro macizo solo puede ser tocado por jefes de Estado y consagrados campeones del mundo EFE/ Andre Borges

Desde 1974 este es el diseño de la Copa del Mundo.(Foto Prensa Libre: EFE).

El balón ha recorrido el mundo desde que comenzó a rodar por primera vez en la Copa Mundial de 1930 y, tras casi un siglo de historia y 22 ediciones disputadas, el torneo más importante del futbol se prepara para entrar en una nueva era con la expansión a 48 selecciones en el Mundial de 2026.

El viaje comenzó en Montevideo, Uruguay, con apenas 13 equipos participantes en la primera edición organizada por la FIFA. Desde entonces, la Copa del Mundo se convirtió en mucho más que un torneo deportivo: pasó a ser uno de los mayores espectáculos de masas y uno de los eventos más influyentes del planeta.

A lo largo de su historia, el Mundial fue creciendo tanto en tamaño como en impacto global. El campeonato pasó de 16 a 24 y luego a 32 selecciones, además de incorporar importantes cambios tecnológicos y simbólicos, como la llegada de las transmisiones a color en 1970 o el uso del VAR a partir de Rusia 2018.

También evolucionó el trofeo. La tradicional Copa Jules Rimet dio paso en 1974 al actual diseño que hoy representa la gloria máxima del fútbol mundial.

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Sin embargo, pese a que decenas de países han participado en el torneo, solo ocho selecciones lograron levantar el trofeo en toda la historia. Brasil lidera el palmarés con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia, ambos con cuatro campeonatos.

La última edición con el formato tradicional de 32 equipos se disputó en Catar 2022, un Mundial histórico por múltiples razones. Fue la primera Copa del Mundo celebrada en Oriente Medio y en un país árabe, además de romper el calendario habitual al jugarse entre noviembre y diciembre.

Catar ofreció además una experiencia inédita por la cercanía entre sedes, ya que todos los estadios se encontraban en un radio reducido, algo nunca antes visto en un Mundial.

La edición dejó momentos memorables, como la sorpresiva eliminación de Alemania en fase de grupos y la histórica clasificación de Marruecos a semifinales, convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar esa instancia.

En el plano individual, Kylian Mbappé brilló como máximo goleador del torneo y protagonizó una final inolvidable al marcar un triplete frente a Argentina.

Precisamente, el cierre perfecto para esta etapa histórica llegó con la consagración de Lionel Messi y la selección argentina en una de las finales más emocionantes de todos los tiempos, decidida en penales ante Francia en el estadio Lusail.

Ese título significó además el cierre simbólico de una era marcada por figuras legendarias como Pelé, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y el propio Messi.

Ahora, el Mundial se prepara para una transformación histórica. A partir de 2026 participarán 48 selecciones por primera vez, abriendo espacio para más países y nuevas historias, aunque las 22 ediciones anteriores quedarán para siempre como parte de la época más emblemática y tradicional del fútbol mundial.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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