Alemania mezcla experiencia y juventud con Neuer como líder para el Mundial 2026

Manuel Neuer volverá a defender el arco de Alemania en un Mundial. El histórico guardameta fue incluido este miércoles en la convocatoria oficial presentada por el técnico Julian Nagelsmann para la Copa del Mundo 2026, marcando así su regreso a la selección a los 40 años.

El portero del Bayern Múnich encabezará una lista que mezcla experiencia y juventud, con figuras habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala y Florian Wirtz.

La convocatoria también incluye algunas sorpresas, como el mediocampista Nadiem Amiri, del Maguncia, y el joven talento del Bayern Múnich Lennart Karl.

Nagelsmann explicó que la decisión de volver a llamar a Neuer fue tomada tras varias conversaciones dentro del cuerpo técnico.

“Decidimos que los tres mejores porteros de Alemania debían estar en el Mundial. Por eso hablamos con Manuel para saber si estaba dispuesto a regresar”, afirmó el seleccionador alemán.

Además, confirmó que Neuer llegará al torneo como arquero titular. “Contamos con él como número uno”, agregó. La convocatoria del experimentado guardameta había generado debate en Alemania, especialmente por la situación de Oliver Baumann, quien había sido titular en los últimos compromisos de la selección.

El tercer arquero convocado es Alexander Nübel, mientras que Jonas Urbig trabajará junto al grupo durante los entrenamientos, aunque sin formar parte oficial de la lista.

En defensa destacan nombres como Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y David Raum. Sin embargo, Nagelsmann aclaró que Rüdiger iniciará el torneo como suplente.

En el mediocampo, una de las principales dudas giraba alrededor de Jamal Musiala, quien todavía busca recuperar su mejor nivel tras una lesión importante que lo mantuvo fuera durante buena parte de la temporada.

“Esperamos que vuelva a ser el mismo de antes. Pero incluso al 80 por ciento, Jamal sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo”, señaló Nagelsmann.

Alemania llegará al Mundial 2026 buscando recuperar protagonismo internacional luego de varias actuaciones decepcionantes en torneos recientes, incluyendo su eliminación en fase de grupos en Catar 2022.