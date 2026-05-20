Verificamos por usted: ¿se agregará la estampa de Neymar en el álbum oficial del Mundial 2026?

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Verificamos por usted: ¿se agregará la estampa de Neymar en el álbum oficial del Mundial 2026?

La convocatoria Neymar Jr. despertó expectativa entre los coleccionistas del álbum, debido a que el jugador no aparece en la primera edición publicada y ahora surge la incógnita sobre una posible actualización.

Alejandra Soto

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La convocatoria Neymar Jr. despertó expectativa entre los coleccionistas del álbum oficial, debido a que el jugador no aparece en la primera edición publicada y ahora surge la incógnita sobre una posible actualización. (Foto Prensa Libre).

La convocatoria del delantero brasileño Neymar Jr. para la próxima competición internacional abrió una inesperada incógnita entre los coleccionistas del álbum oficial del Mundial 2026. Hasta ahora no existe ninguna confirmación sobre una posible actualización que incluya al atacante dentro de la colección.

El debate surgió debido a que el jugador no apareció en la primera impresión del álbum, ya que al momento de la producción todavía no figuraba como una opción fija dentro de las convocatorias del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. Su reciente llamado terminó sorprendiendo tanto a aficionados como a coleccionistas.

En anteriores torneos, la empresa encargada del álbum Panini, ha lanzado sets adicionales o estampas especiales para corregir ausencias provocadas por convocatorias de última hora. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una medida similar para esta edición 2026.

Mientras continúa la incertidumbre, muchos aficionados han decidido esperar antes de completar algunas páginas del álbum, con la esperanza de que en las próximas semanas pueda aparecer una actualización oficial que incluya al delantero brasileño.

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Lo que sí sabemos

  • Neymar fue convocado por Ancelotti para el Mundial 2026 el 18 de mayo
  • No aparece en la primera impresión del álbum oficial del torneo
  • No hay confirmación oficial de ninguna actualización o paquete adicional
  • Las listas definitivas de todas las selecciones se conocerán el 2 de junio a más tardar
  • En ediciones anteriores se han lanzado sets adicionales para corregir omisiones similares días antes del torneo

La recomendación para los coleccionistas es esperar a que se confirmen las listas definitivas de todas las selecciones antes del inicio del torneo el 11 de junio, momento en el que habrá mayor claridad sobre si habrá o no una actualización oficial que incluya a Neymar y otros jugadores convocados de última hora en sus respectivos países.

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