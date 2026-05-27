Alexia Putellas se despide del Barcelona tras 14 años y 38 títulos

Alexia Putellas puso fin a una histórica etapa de 14 temporadas con el FC Barcelona, club al que llegó con apenas 18 años procedente del Levante y del que se despide convertida en la máxima referente del fútbol femenino español. El club azulgrana anunció que le rendirá un homenaje oficial en el Spotify Camp Nou como reconocimiento a una carrera que marcó una era dentro y fuera de la cancha.

La mediocampista catalana deja el Barcelona con más de 500 partidos disputados, más de 200 goles anotados y un impresionante palmarés de 38 títulos, entre ellos varias Ligas, Copas de la Reina, Supercopas de España y Champions League. Su legado también quedó reflejado en los premios individuales, al conquistar dos Balones de Oro consecutivos en 2021 y 2022, además del The Best de la FIFA y el premio UEFA a la Mejor Jugadora del Año.

Con la Selección de España también fue pieza clave en la etapa más exitosa del fútbol femenino ibérico, logrando conquistar la Copa del Mundo y la Liga de Naciones. Su liderazgo y calidad futbolística la consolidaron como una de las figuras más influyentes del deporte a nivel internacional y un símbolo de crecimiento para el fútbol femenino.

Un legado que trasciende el fútbol

La salida de Alexia Putellas representa mucho más que el cierre de una etapa brillante en el FC Barcelona. Su historia estuvo ligada al crecimiento del Barcelona Femenino, club al que ayudó a transformar de un proyecto emergente en una de las mayores potencias del fútbol femenino mundial. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha fue clave para construir una identidad ganadora que marcó una época en Europa.

Durante catorce temporadas, Alexia se convirtió en el rostro del éxito azulgrana y en una referencia internacional del deporte femenino. Además de sus más de 500 partidos, más de 200 goles y 38 títulos, deja una huella imborrable por su capacidad de inspirar a nuevas generaciones y abrir camino para el desarrollo y la visibilidad del fútbol femenino a nivel global.

La futbolista catalana se despide del Barcelona como una capitana irrepetible, doble ganadora del balón de oro y una figura eterna en la historia del club. Su impacto trasciende las estadísticas y los trofeos, consolidándose como uno de los mayores iconos del deporte femenino mundial y como símbolo de liderazgo, resiliencia y transformación dentro del fútbol.