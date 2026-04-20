América vs. Toluca: expulsión de Helinho desata caos y pelea en el Estadio Azteca

El partido entre América y Toluca en el Estadio Azteca terminó con una victoria 2-1 para las Águilas, pero lo que ocurrió en los minutos finales y tras el pitazo final opacó completamente el resultado deportivo.

La expulsión del jugador del Toluca Helinho por una patada sin balón desató una cadena de incidentes que se extendió desde la cancha hasta los túneles y vestidores del recinto, en uno de los episodios más bochornosos de la temporada en la Liga MX.

Todo comenzó cuando Helinho recibió la tarjeta roja en el tiempo agregado. Sebastián Cáceres de América fue a encararlo y lo empujó, lo que provocó que los jugadores de ambos equipos se acercaran para defender a sus compañeros. Los ánimos se calentaron rápidamente con empujones y gritos entre los futbolistas, mientras los árbitros y abanderados debían intervenir para separar a los involucrados.

La situación también se trasladó a las bancas, donde el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, protagonizó gestos y provocaciones hacia la banca americanista que terminaron en más empujones entre miembros de ambos cuerpos técnicos.

Los incidentes más graves, sin embargo, ocurrieron en los túneles que conducen a los vestidores. Un grupo de aficionados de América insultó a Helinho con gritos racistas y homofóbicos mientras el jugador se retiraba tras su expulsión, ante una seguridad del estadio que se vio completamente rebasada. El futbolista del Toluca respondió con golpes en los cristales que lo separaban de los aficionados, en una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales y que incluía gritos de "mátenlo" desde las gradas.

Las consecuencias que se avecinan

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX abrirá una investigación para determinar las sanciones correspondientes, con varios involucrados en el ojo de la tormenta. Helinho podría perderse hasta ocho partidos por las agresiones posteriores a su expulsión, lo que lo dejaría prácticamente fuera de lo que resta del torneo. Mohamed también enfrenta una posible sanción por sus provocaciones hacia la banca rival.

El caso más polémico es el de Henry Martín, capitán de América que no fue convocado por lesión pero que bajó a la zona de vestidores durante el partido y se encaró con Helinho, desatando una nueva confrontación. Aunque la situación no fue anotada en la cédula arbitral, los videos difundidos en redes sociales serán la base de la investigación de la Comisión Disciplinaria.

El Estadio Azteca también enfrenta la posibilidad de un veto para el próximo partido del América por los gritos homofóbicos de la afición al portero Luis García durante el partido y por los insultos racistas hacia Helinho en los túneles, situaciones que tienen elementos contundentes para que las autoridades de la Liga MX tomen medidas ejemplares contra el recinto.