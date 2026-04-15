Arbeloa estalla tras la eliminación del Madrid: “El árbitro se ha cargado una eliminatoria muy bonita”

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la actuación arbitral tras la expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales del partido ante el Bayern Múnich, una acción que —a su juicio— inclinó una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, que calificó como “muy bonita e igualada”.

El conjunto blanco llegó al Allianz Arena con la obligación de remontar el 2-1 sufrido en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Y respondió con carácter. Desde el inicio, el Real Madrid salió decidido a competir el pase a semifinales en una noche europea intensa.

El encuentro fue un intercambio de golpes. Arda Güler adelantó al Madrid en los primeros segundos tras un error de Manuel Neuer, igualando momentáneamente la eliminatoria. El Bayern respondió rápido con Aleksandar Pavlovic, pero nuevamente Güler, con un tiro libre, devolvió la ventaja a los blancos. Harry Kane empató otra vez el marcador y, antes del descanso, Kylian Mbappé colocó el 3-2, resultado con el que el Real Madrid se clasificaba gracias al 4-4 global.

En el segundo tiempo, el Bayern tomó mayor protagonismo, pero el Madrid resistía y encontraba espacios para sentenciar. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en el minuto 86, cuando Eduardo Camavinga vio la tarjeta roja tras recibir una segunda amarilla por retener el balón después de cometer una falta.

La decisión desató la indignación del técnico madridista, quien no ocultó su enfado en declaraciones a Movistar Plus. “No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito, igualado y estaba en todo lo alto”, afirmó Arbeloa.

Con un hombre menos, el Real Madrid no pudo sostener la presión final del Bayern. Tres minutos más tarde, el colombiano Luis Díaz marcó el 3-3 con un remate desde fuera del área, gol que puso al conjunto bávaro por delante en la serie. Ya en el tiempo añadido, Michael Olise anotó el 4-3 definitivo, con el que selló el 6-4 global y la clasificación alemana a semifinales.

El entrenador merengue lamentó que el esfuerzo de sus futbolistas no fuera suficiente para seguir con vida en Europa. “Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho, y por los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año”, señaló.

🗣️ ¡Arbeloa, absolutamente indignado con la expulsión de Camavinga!



"No se puede expulsar a un jugador por eso"



"Se ha cargado la eliminatoria".



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Pese a la eliminación, Arbeloa se mostró orgulloso del compromiso del plantel en una de las eliminatorias más intensas del torneo. “Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, del trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo”.

Asimismo, reconoció que el equipo tuvo opciones claras en la segunda parte para sentenciar el encuentro y asumió su parte de responsabilidad. “Justo antes del gol hice dos cambios que no fueron efectivos, porque ese tanto acabó con todo”, admitió.

De cara al cierre de la temporada, el técnico envió un mensaje de firmeza, pese a las dificultades también en el campeonato local. “Ahora toca seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada, pero tenemos que pelear hasta la última jornada, hasta que acabe la temporada. Tenemos un escudo que defender”, concluyó.