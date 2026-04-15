Los memes no perdonan: así reaccionaron las redes a la eliminación del Real Madrid de la Champions League

Fútbol Internacional

Los memes no perdonan: así reaccionaron las redes a la eliminación del Real Madrid de la Champions League

La eliminación del Real Madrid en la Champions League generó una ola de reacciones en las redes sociales, luego de una nueva derrota del conjunto merengue.

|

time-clock

MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Kylian Mbappe of Real Madrid looks disappointed after losing the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK

Kylian Mbappé, del Real Madrid, se muestra decepcionado tras la derrota en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.(Foto Prensa Libre: EFE).

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras protagonizar un partido lleno de emociones en el Allianz Arena. El conjunto blanco cayó en un desenlace dramático frente al Bayern Múnich, que selló su clasificación con un empate en el tramo final y un gol definitivo en el tiempo añadido, tras la expulsión de Eduardo Camavinga.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llegó al descanso y a buena parte del encuentro con la eliminatoria igualada, gracias a una actuación destacada de Arda Güler y Kylian Mbappé. El mediapunta turco marcó el 0-1 apenas a los 38 segundos y anotó nuevamente a la media hora para el 1-2. Por su parte, Mbappé aportó el 2-3 al minuto 42.

Sin embargo, el Bayern no bajó los brazos. En la primera parte, Harry Kane y Pavlovic mantuvieron con vida al conjunto alemán, que creció con el paso de los minutos y se volcó al ataque en el tramo final. El punto de quiebre llegó con la expulsión de Camavinga, que condicionó el cierre del partido para el Real Madrid.

Con un hombre más, el Bayern aprovechó el impulso del público y encontró el empate al minuto 88, con un gol del colombiano Luis Díaz. Ya en el tiempo añadido, cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Michael Olise marcó el 4-3 definitivo, con el que consumó la remontada y dejó sin respuesta al conjunto español.

LECTURAS RELACIONADAS

MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Goalkeeper Manuel Neuer of Bayern Munich holds onto the goal net after conceding the 1-2 goal during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Video: Neuer y Lunin, protagonistas por errores puntuales en el Bayern vs Real Madrid

chevron-right
MUNICH (Germany), 15/04/2026.- Michael Olise of Bayern Munich gestures during the UEFA Champions League quarter-finals, 2nd leg match FC Bayern Munich against Real Madrid, in Munich, Germany, 15 April 2026. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Champions: Bayern Múnich sobrevive a la mística blanca y termina con la temporada del Real Madrid

chevron-right

Fue un duelo de ida y vuelta, cargado de intensidad y momentos determinantes, propio de una eliminatoria de Liga de Campeones. Ahora, el conjunto alemán se enfrentará en las semifinales al París Saint-Germain, en otro cruce que promete intensidad en la lucha por un lugar en la final.

Las redes sociales reaccionaron a la eliminación del conjunto merengue, que quedó fuera por segundo año consecutivo en cuartos de final, a las puertas de las semifinales.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Bayern de Múnich Champions League Futbol Internacional Real Madrid 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS