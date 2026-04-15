Los memes no perdonan: así reaccionaron las redes a la eliminación del Real Madrid de la Champions League

El Real Madrid quedó eliminado este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras protagonizar un partido lleno de emociones en el Allianz Arena. El conjunto blanco cayó en un desenlace dramático frente al Bayern Múnich, que selló su clasificación con un empate en el tramo final y un gol definitivo en el tiempo añadido, tras la expulsión de Eduardo Camavinga.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llegó al descanso y a buena parte del encuentro con la eliminatoria igualada, gracias a una actuación destacada de Arda Güler y Kylian Mbappé. El mediapunta turco marcó el 0-1 apenas a los 38 segundos y anotó nuevamente a la media hora para el 1-2. Por su parte, Mbappé aportó el 2-3 al minuto 42.

Sin embargo, el Bayern no bajó los brazos. En la primera parte, Harry Kane y Pavlovic mantuvieron con vida al conjunto alemán, que creció con el paso de los minutos y se volcó al ataque en el tramo final. El punto de quiebre llegó con la expulsión de Camavinga, que condicionó el cierre del partido para el Real Madrid.

Con un hombre más, el Bayern aprovechó el impulso del público y encontró el empate al minuto 88, con un gol del colombiano Luis Díaz. Ya en el tiempo añadido, cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, Michael Olise marcó el 4-3 definitivo, con el que consumó la remontada y dejó sin respuesta al conjunto español.

Fue un duelo de ida y vuelta, cargado de intensidad y momentos determinantes, propio de una eliminatoria de Liga de Campeones. Ahora, el conjunto alemán se enfrentará en las semifinales al París Saint-Germain, en otro cruce que promete intensidad en la lucha por un lugar en la final.

Las redes sociales reaccionaron a la eliminación del conjunto merengue, que quedó fuera por segundo año consecutivo en cuartos de final, a las puertas de las semifinales.

It's been a brilliant hate watch, enjoy your trip back to Madrid everyone 🤣 nice trophyless season. Goodnight pic.twitter.com/00ij96bSbc — El Capitan 🇧🇼💙 (@Citizenology1) April 15, 2026

Cerrado por vacaciones…!!!

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Hasta la temporada que viene…!!!

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