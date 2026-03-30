Argelia enfrentará a Uruguay tras golear a Guatemala en un duelo entre dos selecciones mundialistas

Argelia y Uruguay se medirán este martes en un amistoso internacional de Fecha FIFA que promete nivel y atractivo. Los africanos llegan en un momento de gran confianza tras golear 7-0 a la Selección de Guatemala el pasado 27 de marzo en Génova, Italia, en lo que fue una exhibición de principio a fin ante los guatemaltecos que no encontraron respuestas durante los 90 minutos.

Uruguay, por su parte, llega de un empate 1-1 ante Inglaterra en el Estadio de Wembley en un duelo que también dejó momentos polémicos. Los charrúas mostraron un nivel competitivo ante uno de los equipos más fuertes del mundo, aunque no lograron llevarse la victoria en un partido que estuvo marcado por la controversia arbitral con Manuel Ugarte, quien recibió dos tarjetas amarillas sin ser expulsado.

Ambas selecciones tienen boleto confirmado al Mundial 2026 y utilizan esta ventana internacional como parte de su preparación final antes del torneo.

El duelo se presenta como una buena medida para conocer el nivel de ambos combinados de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Datos del partido

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Hora: 12:30 PM hora guatemalteca

12:30 PM hora guatemalteca Estadio: Allianz Stadium, Turín, Italia

Uruguay llega a este compromiso con la confianza de haber competido de tú a tú ante Inglaterra en Wembley, donde igualó 1-1 en un partido que dejó buenas sensaciones pese a la polémica con Manuel Ugarte, quien recibió dos tarjetas amarillas sin ser expulsado. Los charrúas de Marcelo Bielsa mostraron solidez defensiva y capacidad ofensiva ante uno de los equipos más fuertes del mundo.

Argelia, por su parte, llega como el equipo en mejor forma de los dos. La goleada 7-0 ante Guatemala evidenció la calidad de un conjunto que cuenta con figuras de primer nivel en el fútbol europeo como Riyad Mahrez y Houssem Aouar, quienes fueron determinantes en el triunfo ante la bicolor centroamericana.

El duelo entre ambos promete ser un examen exigente para Uruguay, que enfrentará a una Argelia enchufada y con la confianza por las nubes. Para los africanos, será una oportunidad de medir su nivel ante una selección sudamericana de jerarquía antes de la Copa del Mundo 2026.