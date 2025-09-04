Argentina vs Venezuela: Día y hora del partido por la eliminatoria mundialista en Conmebol

Las clasificatorias de Conmebol, consideradas las más exigentes y difíciles del mundo, entran en su recta final este jueves con la penúltima fecha, en la que se definirán los últimos cupos al próximo certamen mundial.

Ya clasificada, la Albiceleste buscará mantener su paso firme bajo el liderazgo de Lionel Messi, quien ha sido clave en las 16 jornadas disputadas. El Estadio Monumental de Buenos Aires será el escenario de este esperado duelo entre argentinos y venezolanos.

El partido de Argentina ante Venezuela este jueves será "especial, emotivo", porque será el último oficial del astro Lionel Messi en suelo argentino, consideró el miércoles su entrenador, Lionel Scaloni.

"Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar", destacó el DT en rueda de prensa previa al choque por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Día y hora del partido de Argentina contra Venezuela

El encuentro de la selección de Argentina y Venezuela será este jueves 04 de septiembre a las 17:30 en le estadio Monumental casa del River Plate.

El encuentro podría marcar el adiós de Lionel Andrés Messi en partidos de Eliminatorias disputados en suelo argentino, lo que ha generado una enorme expectativa entre aficionados.

Los argentinos dirigidos por Lionel Scaloni llegan con 35 puntos tras empatar 1-1 ante Colombia en la fecha anterior. Ya asegurada su clasificación, el equipo buscará seguir sumando puntos en esta eliminatoria que han dominado desde la primera jornada.

Venezuela, por su parte, viene de caer 2-0 frente a Uruguay, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificación directa a la próxima Copa de Mundo. Ahora, la Vinotinto necesita sumar en Buenos Aires para mantenerse en la lucha por el repechaje intercontinental.

Jornada 17 en Conmebol